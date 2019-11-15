ЦАРЭС одобрило новую энергетическую стратегию на конференции в Узбекистане

Страны-участники также одобрили новую транспортную стратегию до 2030 года, которая, как ожидается, позволит существенно развить трансграничную торговлю.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. На 18-й Министерской конференции Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) в Ташкенте одобрена новая долгосрочная стратегия по повышению энергетической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Азиатского банка развития (АБР).

По словам вице-президента АБР Шисиня Чена, одобрение новой энергетической стратегии для стран ЦАРЭС является знаковым моментом.

"ЦАРЭС теперь имеет дорожную карту в будущее, основанную на многостороннем и двустороннем сотрудничестве, в которой электроснабжение станет надежным, доступным, более чистым и более устойчивым, что является условием, имеющим жизненно важное значение для обеспечения непрерывного экономического развития", - отметил он.

Стратегия направлена на увеличение инвестиций и повышение устойчивости энергетических систем в регионе. По предварительным расчетам, для решения этих задач региону потребуются инвестиции в размере около 400 миллиардов долларов к 2030 году.

Развитие энергетического рынка региона открывает в будущем перспективы для сотрудничества с энергетическими рынками Китая, Пакистана и Индии, а также открывает новые стратегические возможности транзита нефти и газа через Турцию и Грузию.

В ходе конференции была подписана и транспортная стратегия до 2030 года. Документ посвящен улучшению логистической инфраструктуры и сокращению смертности на дорогах региона. Особое внимание страны уделили важности развития потенциала железных дорог и воздушного транспорта.

"Несмотря на стратегическое расположение региона ЦАРЭС, <...> трансграничная торговля и транспорт в регионе сталкиваются с серьезными вызовами. Региональная транспортная система продолжает испытывать недостаток финансирования, неэффективное техническое обслуживание и обременительные трансграничные процедуры. Результатом этого является низкая скорость трансграничных поездок и высокие затраты на логистику вдоль шести коридоров ЦАРЭС, которые пересекают регион, что приводит к снижению региональной торговли и экономического и социального роста", - говорится в сообщении.

С 2001 года программа ЦАРЭС профинансировала 200 региональных проектов на сумму 37 миллиардов долларов в сфере транспорта, энергетики и торговли. Из них 14 миллиардов долларов были профинансированы со стороны АБР; 14,8 миллиарда долларов – другими партнерами такими, как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и другими; 8,2 миллиарда – правительствами стран ЦАРЭС.

Программа ЦАРЭС объединяет 11 стран: Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголию, Пакистан, Грузию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Ее работу поддерживают шесть крупных финансовых институтов, в том числе Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд, АБР. Последний выполняет роль секретариата ЦАРЭС.