Иностранные инвесторы проявляют все больший интерес к Узбекистану

Отраслями, вызывающими интерес у инвесторов, были названы горная металлургия и банковский сектор республики.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. В Ташкенте состоялась конференция на тему "Роль рынка капитала в развитии экономики Узбекистана".

Мероприятие было организовано Агентством по развитию рынка капитала совместно с Сенатом Олий Мажлиса, Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента и Агентством по управлению государственными активами Узбекистана.

Конференция "Роль рынка капитала в развитии экономики Узбекистана" в Ташкенте

Конференция была посвящена вопросам определения ключевых отраслей для портфельных инвесторов и повышения инвестиционного доверия страны.

В мероприятии приняли участие представители ведущих международных инвестиционных компаний, эксперты в сфере рынка капитала, руководители крупнейших национальных компаний, а также представители государственных органов Узбекистана.

Как отметил основатель Eurasian Investor Исфандиер Батмангелидж, на сегодняшний день потенциальные инвесторы положительно оценивают проводимые реформы в Узбекистане.

"На наш взгляд, картина положительная, мы видим старания и готовность государства в привлечении портфельных и прямых инвестиций", - заявил он.

Отраслями, вызывающими интерес у инвесторов, были названы горная металлургия и банковский сектор Узбекистана.

Между тем, по мнению участников мероприятия, основной задачей развития рынка должна стать защита инвесторов, их законных прав и интересов. Для этого необходимо исключить бюрократию и убрать излишние требования по предоставлению большого количества различных разрешений и требований к лицензированию.

Как заявили представители Узбекистана, правительство республики намерено продолжать сокращать присутствие государства в экономике. Уже сейчас планируются IPO (первичное размещение акций) с акциями государственных банков "Алокабанк", "Узпромстройбанк", а также АО "Узбекская товарно-сырьевая биржа".

Кроме того, правительство намерено ускорить проведение пенсионной реформы, чтобы предоставить право пенсионным фондам инвестировать в ценные бумаги. При этом подразумевается создание частных пенсионных фондов.