TBC Bank отправил обращение на получение лицензии в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Грузинский TBC Bank официально обратился за получением банковской лицензии, сообщает Spot.uz со ссылкой на исполнительного директора компании Георгия Шагидзе.
Ожидается, что банк получит предварительное разрешение на открытие в Узбекистане уже в текущем году. Ранее TBC Bank приобрел 51% акций компании Inspired, работающей в Узбекистане под брендом Payme.
Шагидзе уточнил, что говорить о точных сроках пока нельзя, а у ЦБ Узбекистана могут возникнуть дополнительные вопросы.
"Хорошая новость в том, что мы не теряем время. У нас есть Payme, мы растем и запускаем новые продукты", — сказал Шагидзе.
"Я не хочу говорить, что это будет, но могу сказать, что вы скоро увидите новый продукт. Мы подали заявку на получение банковской лицензии и ждем ответа регулятора, но у нас есть и другие инициативы в Узбекистане, о которых вы вскоре услышите", — анонсировал финансовый директор TBC Bank Group PLC.
TBC Bank был учрежден в 1992-м. TBC Bank Group PLC создана в Лондоне в 2017 году, и ее акции прошли листинг премиум-сегмента Лондонской фондовой биржи.