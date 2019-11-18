TBC Bank отправил обращение на получение лицензии в Узбекистане

Ранее TBC Bank приобрел 51% акций компании Inspired, которая работает в Узбекистане под брендом Payme.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Грузинский TBC Bank официально обратился за получением банковской лицензии, сообщает Spot.uz со ссылкой на исполнительного директора компании Георгия Шагидзе.

Ожидается, что банк получит предварительное разрешение на открытие в Узбекистане уже в текущем году. Ранее TBC Bank приобрел 51% акций компании Inspired, работающей в Узбекистане под брендом Payme.

Шагидзе уточнил, что говорить о точных сроках пока нельзя, а у ЦБ Узбекистана могут возникнуть дополнительные вопросы.

"Хорошая новость в том, что мы не теряем время. У нас есть Payme, мы растем и запускаем новые продукты", — сказал Шагидзе.

Отмечалось, что система Payme показывает довольно уверенный рост.

"Я не хочу говорить, что это будет, но могу сказать, что вы скоро увидите новый продукт. Мы подали заявку на получение банковской лицензии и ждем ответа регулятора, но у нас есть и другие инициативы в Узбекистане, о которых вы вскоре услышите", — анонсировал финансовый директор TBC Bank Group PLC.

TBC Bank был учрежден в 1992-м. TBC Bank Group PLC создана в Лондоне в 2017 году, и ее акции прошли листинг премиум-сегмента Лондонской фондовой биржи.