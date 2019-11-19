Всемирный банк предоставит Узбекистану кредит на развитие сел

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Всемирный банк предоставит кредит правительству Узбекистана на 100 миллионов долларов на развитие социальной инфраструктуры в сельской местности, сообщает РИА Новости.

Деньги будут выделены из средств Международной ассоциации развития (МАР, входит в структуру ВБ). Проект охватит около 300 сел в пяти областях Узбекистана. Местным общинам дадут право самостоятельно принимать решения о финансировании инфраструктурных проектов.

Ожидается, что также Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в рамках проекта предоставит правительству республики кредит на 82 миллиона долларов.

Узбекистан стал членом ВБ в 1995 году. Банк за прошедшее время выдал республике кредиты и займы на общую сумму 4,1 миллиарда долларов для реализации около 40 проектов в области приватизации, развития финансового сектора, модернизации сельского хозяйства, электроэнергетики, улучшения социальной инфраструктуры, здравоохранения, образования.