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Сельский дом в Узбекистане

Всемирный банк предоставит Узбекистану кредит на развитие сел

© Flickr / Robert Wilson
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Местным общинам дадут право самостоятельно принимать решения о финансировании инфраструктурных проектов.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Всемирный банк предоставит кредит правительству Узбекистана на 100 миллионов долларов на развитие социальной инфраструктуры в сельской местности, сообщает РИА Новости.

Всемирный банк готов вложить до $100 млн на развитие науки Узбекистана
© Министерство инновационного развития Узбекистана
Всемирный банк готов вложить до $100 млн на развитие науки Узбекистана
Деньги будут выделены из средств Международной ассоциации развития (МАР, входит в структуру ВБ). Проект охватит около 300 сел в пяти областях Узбекистана. Местным общинам дадут право самостоятельно принимать решения о финансировании инфраструктурных проектов.

Ожидается, что также Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в рамках проекта предоставит правительству республики кредит на 82 миллиона долларов.

Узбекистан стал членом ВБ в 1995 году. Банк за прошедшее время выдал республике кредиты и займы на общую сумму 4,1 миллиарда долларов для реализации около 40 проектов в области приватизации, развития финансового сектора, модернизации сельского хозяйства, электроэнергетики, улучшения социальной инфраструктуры, здравоохранения, образования.

Теги:
Узбекистан, село, Кредит, Всемирный банк



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