Литва может помочь Узбекистану выйти на европейский рынок

Литовские бизнесмены выразили заинтересованность в расширении взаимовыгодных связей с Узбекистаном в том числе в транспортно-логистической сфере.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. В рамках бизнес-встречи в Ташкенте с литовскими бизнесменами прозвучало, что Литва может стать важной отправной точкой для выхода Узбекистана в Европу, сообщает пресс-служба ТПП.

Как подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Российской Федерации и Узбекистане Ремигиюус Мотузас и президент Вильнюсской торгово-промышленной и ремесленной палаты Сигитас Леонависиус, страна готова расширять взаимовыгодные связи с Узбекистаном в том числе в транспортно-логистической сфере. Сегодня в Литве функционируют крупный порт и логистические компании, что важно для Узбекистана при входе на европейские рынки.

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Сейчас в республике действуют 14 предприятий с участием литовского капитала в сфере химической, продовольственной, строительной и фармацевтической промышленности.

За 9 месяцев 2019 года торговый оборот между Узбекистаном и Литвой составил 362,1 миллиона долларов США. Однако потенциал остается существенным.

На бизнес-встрече отмечалась необходимость увеличения двустороннего торгового оборота, видов поставляемой продукции и услуг. На переговорах сторон в формате "B2B" обсуждены вопросы налаживания прямых связей между предпринимателями.