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Внесение удобрений в почву

Узбекские ученые разработали супермощное удобрение для сельхозкультур

© AFP 2018 / JEAN-FRANCOIS MONIER
Экономика
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Sputnik Узбекистан

На финансирование проекта были внесены инвестиции в размере 9,6 млрд сумов, ожидаемый годовой доход от бизнеса составляет 7,5 миллиарда сумов.

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. Институт микробиологии Академии наук Узбекистана и СП инновационная компания Green biotech LLC создали новое поколение мощных биоудобрений и биостимуляторов Fosstim и Rizokom, сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития. Было запущено их экспериментальное производство.

Растения в пробирках
CC BY-SA 2.0 / CIAT / genebank5
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В этом году разработка испытана на практике, и результаты превзошли ожидания специалистов: снизились потребление химических и минеральных удобрений, уровень загрязнения почвы и растений фосфоризацией, засоленностью, метатоксином; увеличилось плодородие засоленных земель и улучшилась экологическая ситуация; снизилось потребление оросительной воды на 30 процентов, а урожайность сельскохозяйственных культур возросла, что привело к увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции.

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На финансирование проекта были внесены инвестиции в размере 9,6 млрд сумов, ожидаемый годовой доход от бизнеса составляет 7,5 миллиарда сумов.

На начальном этапе реализации проекта установлено необходимое оборудование для производства. Инвестор внес 1,7 миллиарда сумов на эти цели, и начался процесс коммерциализации продукта, наладив производство 1 000 литров биоудобрения в месяц.

Теги:
Узбекистан, удобрения, Министерство инновационного развития Узбекистана



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