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Дворкович и Абдурахмонов

В Узбекистане надеются на поддержку своих стартапов в "Сколково"

© Министерство инновационного развития РУз
Экономика
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2201
Sputnik Узбекистан

Стороны договорились о том, что во второй половине 2020 года ведущие специалисты "Сколково" посетят Узбекистан и организуют обучающие курсы для представителей стартап-экосистемы республики.

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. Министерство инновационного развития Узбекистана и инновационный центр "Сколково" подписали соглашение, предусматривающее поддержку узбекских стартап-проектов и подготовку кадров в международной гимназии на базе центра, сообщает пресс-служба ведомства.

Студенты во время лекции
© Sputnik / Семен Апасов
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Документ, в частности, предусматривает участие узбекских стартап-проектов на демоднях, организуемых "Сколково".

Министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахмонов провел переговоры с председателем фонда - Аркадием Дворковичем. Стороны обсудили перспективные совместные проекты.

Договорились, к примеру, о том, что во второй половине 2020 года ведущие специалисты "Сколково" посетят Узбекистан и организуют обучающие курсы для представителей стартап-экосистемы республики.

Теги:
сотрудничество, Министерство инновационного развития Узбекистана, Инновации, стартап, Россия, Узбекистан



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