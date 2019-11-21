В Узбекистане надеются на поддержку своих стартапов в "Сколково"

Стороны договорились о том, что во второй половине 2020 года ведущие специалисты "Сколково" посетят Узбекистан и организуют обучающие курсы для представителей стартап-экосистемы республики.

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. Министерство инновационного развития Узбекистана и инновационный центр "Сколково" подписали соглашение, предусматривающее поддержку узбекских стартап-проектов и подготовку кадров в международной гимназии на базе центра, сообщает пресс-служба ведомства.

Документ, в частности, предусматривает участие узбекских стартап-проектов на демоднях, организуемых "Сколково".

Министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахмонов провел переговоры с председателем фонда - Аркадием Дворковичем. Стороны обсудили перспективные совместные проекты.

Договорились, к примеру, о том, что во второй половине 2020 года ведущие специалисты "Сколково" посетят Узбекистан и организуют обучающие курсы для представителей стартап-экосистемы республики.