Цифровые налоги: когда Узбекистан перейдет на новую систему налогообложения

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. В Москве состоялось XXVI заседание Координационного совета руководителей налоговых служб государств – участников СНГ (КСРНС), которое было посвящено налоговому администрированию в условиях цифровой экономики.

Федеральная налоговая служба России XXVI заседание Координационного совета руководителей налоговых служб государств – участников СНГ (КСРНС)

На мероприятие прибыли также представители делегации Государственного налогового комитета Узбекистана во главе с председателем Бехзодом Мусаевым, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время выступления он отметил, что за последние годы в республике произошли заметные изменения в налоговой системе.

"Мы определили для себя главный приоритет – формирование партнерских отношений с добросовестными налогоплательщиками. Это, безусловно, большая ответственность и трудная работа для налоговых органов, и нам удалось сделать в данном направлении первые смелые шаги", - заявил Мусаев.

По его словам, за этот год количество плательщиков подоходного налога в республике возросло до миллиона человек, число плательщиков НДС увеличилось в 12 раз, а объем налоговых поступлений - в 1,6 раза.

В Узбекистане также была утверждена "Стратегия совершенствования налогового администрирования", предусматривающая широкое внедрение IT-технологий. Ожидается, что с 1 января 2020 года страна одной из первых в мире перейдет на обязательное оформление электронных счетов-фактур (ЭСФ) и онлайн-КММ.

Известно, что сегодня как минимум 35% узбекских налогоплательщиков НДС перешли на ЭСФ. Это позволило снизить издержки в ведении бизнеса и исполнении налоговых обязательств. Кроме того, для пользователей ЭСФ было разработано специальное мобильное приложение, которое позволяет оформить и отправить документ в электронном формате.

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Для успешного перехода на цифровую модель налогообложения будут также приняты следующие меры: в республике введут маркировку подакцизных товаров и привлекут новые технологии больших данных Big Data.

Как ожидается, эти меры позволят Узбекистану в скором времени полностью перейти на цифровую систему налогообложения и достичь главной цели – "стать надежным партнером для добросовестных налогоплательщиков".