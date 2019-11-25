Обновлены минимальные требования к деятельности коммерческих банков

Согласно внесенным изменениям, теперь банк не будет ограничивать право заемщика и (или) залогодержателя на выбор страховой компании и (или) оценщика.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Вступило в силу постановление, предусматривающее внесение изменений в положение о минимальных требованиях к деятельности коммерческих банков при осуществлении взаимоотношений с потребителями банковских услуг. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно внесенным изменениям, теперь банк не будет ограничивать право заемщика и (или) залогодержателя на выбор страховой компании и (или) оценщика.

Также определено, что банк со дня полного исполнения заемщиком обязательства по уплате суммы кредита (займа) по кредиту обязан не позднее трех рабочих дней по данному кредиту принять меры по:

- исключению из запрета имущество, находящееся в залоге;

- исключению из залогового реестра записи о правах банка в отношении имущества, находящегося в залоге.