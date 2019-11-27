В Узбекистане предложили упростить выпуск корпоративных облигаций

Пока в Узбекистане корпоративные облигации могут выпускать только акционерные общества и коммерческие банки.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Агентство по развитию рынка капитала разработало законопроект, предлагающий снять в Узбекистане ограничения на выпуск корпоративных облигаций и разрешить их выпуск обществами с ограниченной ответственностью. Документ уже внесен в Законодательную палату Олий Мажлиса, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В настоящее время корпоративные облигации могут выпускать только акционерные общества и коммерческие банки. При этом требования к эмитенту делают этот инструмент непривлекательным источником финансирования даже для многих акционерных обществ.

Так, на данный момент, согласно статьям 3, 5 и 6 закона Узбекистана "О рынке ценных бумаг" (в новой редакции), облигации могут выпускать только акционерные общества в пределах своего капитала, при наличии трех лет положительной финансовой деятельности и рейтинга.

Также статьей 30 закона "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" установлены ограничения на выпуск облигаций в пределах размера собственного капитала на дату принятия решения об их выпуске.

Корпоративные облигации — это удобная альтернатива банковскому финансированию, но подобные нормы существенно сокращает перечень организаций, которые могут обратиться к данному инструменту.

Это обстоятельство становится причиной резкого сокращения количества и объемов корпоративных облигаций, находящихся в обращении за последние годы. В частности, за период с 2010 по 2018 год количество корпоративных облигаций в обращении снизилось с 41 до 17 единиц, а их объемы уменьшились с 512 млрд до 198 млрд сумов (это всего лишь 0,2% от суммы выпущенных акций).

На сегодняшний день в Узбекистане в различных секторах экономики действуют более 148 тысяч предприятий в форме общества с ограниченной ответственностью. Все они, зачастую более привлекательные для инвестиций по сравнению с акционерными обществами, не имеют альтернативы финансирования банковскому кредиту, и корпоративные облигации могут стать такой альтернативой.

В связи с этим, Агентство по развитию рынка капитала разработало проект закона, в котором предлагается:

Разрешить выпуск облигаций обществам с ограниченной ответственностью (ООО) с распространением на них требований по внешнему аудиту, по финансовой отчетности, по раскрытию информации и прочих требований, которые требуются от акционерных обществ. Отменить норму выпуска корпоративных облигаций в пределах размера собственного капитала компании, требование по залоговому обеспечению эмиссии корпоративных облигаций, а также смягчить требования по трехлетней положительной финансовой отчетности и рейтинга. Возложить полномочия по установлению условий и определению требований к выпуску корпоративных облигаций на уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг (Агентство по развитию рынка капитала), чтобы способствовать скорому и гибкому отражению современных тенденций и внесению изменений и дополнений в порядок выпуска облигаций с учетом интересов всех участников рынка ценных бумаг, в частности инвесторов.

Начальник управления анализа рынка капитала и совершенствования законодательства агентства Турсун Махкамов отметил, что для бизнеса рынок облигаций должен стать достойной альтернативой по привлечению финансирования, а для населения и инвесторов — выгодным инструментом по вложению свободных средств.

"Отмена излишних ограничений по выпуску облигаций позволит существенно расширить круг предприятий, заинтересованных в привлечении дополнительных средств на развитие бизнеса или реорганизацию. А выпуск корпоративных облигаций может стать единственной альтернативой для компаний, испытывающих трудности с привлечением кредитных банковских ресурсов, к примеру, по причине отсутствия или нехватки залогового обеспечения", — заявил Турсун Махкамов.

Также проектом закона предлагается внести дополнения в порядок налогообложения холдинговых компаний. В частности, не рассматривать в качестве совокупного дохода холдинга средства, полученные в качестве дивидендов от его дочерних предприятий, а также денежные средства от реализации акций (долей) дочерних предприятий холдингов.

Создание благоприятных условий для холдинговых компаний поможет не только национальным холдинговым компаниям, которые смогут направлять освобожденные средства на развитие материально-технической базы производства, но и поспособствует расширению перечня холдинговых компаний, осуществляющих свою деятельность и управляющих своими средствами с территории Узбекистана.

Принятие данного закона послужит дальнейшему улучшению делового климата страны, широкому и активному привлечению свободных средств населения и инвесторов в экономику республики, снизит зависимость предприятий реального сектора от банковского кредитования (уменьшится нагрузка на банковский сектор) и государственных гарантий, а кардинально сократит государственное участие в экономике. Ожидается, что этот шаг также поспособствует улучшению рейтинга Узбекистана в отчете Всемирного банка "Ведение бизнеса" (Doing Business).