Минфин Узбекистана предлагает ограничить внешние госзаймы в 2020 году

Сейчас министерство разрабатывает среднесрочную стратегию управления внешним долгом совместно со Всемирным банком и Международным валютным фондом.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Министерство финансов Узбекистана предлагает установить ограничения на внешние заимствования под госгарантии в целях управления внешним долгом республики в среднесрочной перспективе, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минфина.

"Для установления макроэкономической стабильности мы предложили установить лимит на вновь подписываемые соглашения под госгарантии в 2020 году до 4 миллиардов долларов", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что данное правило внесено в проект государственного бюджета Узбекистана на следующий год.

По словам представителя министерства, сейчас ведомство разрабатывает среднесрочную стратегию управления долгом совместно с Всемирным банком и Международным валютным фондом.

На прошлой неделе Законодательная палата Олий Мажлиса впервые приняла бюджет на 2020 год отдельным законом. Документ направлен на одобрение в Сенат.

"Закон устанавливает обязанность правительства принимать меры для предотвращения значительного увеличения внешнего долга", — отметил представитель Минфина.

"Несмотря на то что задолженность Узбекистана невелика, осторожный подход Узбекистана и проводимая республикой работа по поддержанию госдолга на безопасном уровне положительно оценены международным финансовым сообществом", — считают в министерстве.

Совокупный государственный долг Узбекистана на начало 2020-го прогнозируется в размере 21,3 миллиарда долларов (36% к ВВП), из них государственный внешний долг составит 15,3 миллиарда (25,4% к ВВП). По данным ЦБ Узбекистана, совокупный внешний долг Узбекистана в 2018 году вырос на 9,5% по сравнению с 2017-м и составил 17,3 миллиарда долларов.

По данным регулятора, размер внешнего госдолга в 2018 году увеличился в 1,32 раза - до 10,086 миллиарда долларов, задолженность частных компаний снизилась на 11,3% - до 7,209 миллиарда долларов.