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Быстро и недорого: в Узбекистане запущен новый вид онлайн-переводов

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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Система запущена с участием российского стартапа, который позволяет отправить и/или получить денежный перевод в онлайн режиме прямо из дома.

ТАШКЕНТ, 28 ноя –Sputnik. Российский стартап PAYMO запустил международные онлайн переводы Paysend в Узбекистане. 

Услуга позволяет отправить и/или получить денежный перевод не отправляясь в банк. Узбекским партнером выступил "Ипотека-банк". 

Переводы в Узбекистан отныне можно отправлять онлайн на сайте paysend.com или скачав приложение "Paysend" в App Store/Google Play. 

Комиссия за международные переводы фиксированная - 49 RUB из России, 199 KZT из Казахстана, 1.50 EUR из Европы. Она взимается только с отправителя и не зависит от суммы перевода.

Все операции Paysend выполняются в соответствии с требованиями законодательств стран, где работает сервис, и где выпущены используемые в переводах банковские карты. Техрешения сервиса защищены по современным банковским стандартам и сертифицированы по стандарту PCI DSS Level 1. Безопасность фондирования переводов обеспечивается технологией 3DSecure.

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Система позволяет осуществлять переводы в Узбекистан с карт Visa, Mastercard, МИР и с обычных банковских счетов. 

На российском рынке PAYMO работает с такими ведущими банками как ВТБ, Промсвязьбанк, Альфа банк.

География покрытия сервиса на данный момент насчитывает более 70 стран, а количество пользователей системы близится к полутора миллиону.

Теги:
онлайн, платежная система, банки, Узбекистан, Россия, денежные переводы



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