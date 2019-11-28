Быстро и недорого: в Узбекистане запущен новый вид онлайн-переводов

Система запущена с участием российского стартапа, который позволяет отправить и/или получить денежный перевод в онлайн режиме прямо из дома.

ТАШКЕНТ, 28 ноя –Sputnik. Российский стартап PAYMO запустил международные онлайн переводы Paysend в Узбекистане.

Услуга позволяет отправить и/или получить денежный перевод не отправляясь в банк. Узбекским партнером выступил "Ипотека-банк".

Переводы в Узбекистан отныне можно отправлять онлайн на сайте paysend.com или скачав приложение "Paysend" в App Store/Google Play.

Комиссия за международные переводы фиксированная - 49 RUB из России, 199 KZT из Казахстана, 1.50 EUR из Европы. Она взимается только с отправителя и не зависит от суммы перевода.

Все операции Paysend выполняются в соответствии с требованиями законодательств стран, где работает сервис, и где выпущены используемые в переводах банковские карты. Техрешения сервиса защищены по современным банковским стандартам и сертифицированы по стандарту PCI DSS Level 1. Безопасность фондирования переводов обеспечивается технологией 3DSecure.

Система позволяет осуществлять переводы в Узбекистан с карт Visa, Mastercard, МИР и с обычных банковских счетов.

На российском рынке PAYMO работает с такими ведущими банками как ВТБ, Промсвязьбанк, Альфа банк.

География покрытия сервиса на данный момент насчитывает более 70 стран, а количество пользователей системы близится к полутора миллиону.