Чего ждать от лекарственной реформы в Узбекистане – мнение эксперта из РФ

Член экспертно-консультационного совета ВОЗ по проблеме "Международная фармакопея и фармацевтические препараты", доцент кафедры промышленной фармации МГМУ им. И. М. Сеченова Андрей Мешковский оценил намерение Минздрава РУз изменить систему ценообразования лекарств.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана с 1 апреля 2020 года намерено внедрить систему референтного ценообразования лекарств. В частности, может измениться стоимость дженериков (копий оригинальных лекарств с аналогичным действием) отечественного и зарубежного производства. Также планируется, что производитель (импортер) будет регистрировать цену для оптовой и розничной продажи отдельно на каждое торговое наименование с учетом лекарственной формы, дозировки, концентрации, объема и фасовки лекарства.

Новая система предполагает ограничение цен на лекарственные препараты в зависимости от цен на их аналоги в соседних или сопоставимых по социально-экономическому развитию странах.

Член экспертно-консультационного совета ВОЗ по проблеме "Международная фармакопея и фармацевтические препараты" Андрей Мешковский считает, что данное направление реформ — правильное, "следует ожидать положительных результатов".

"Но лишь при условии, что они будут реализовываться с учетом широкой палитры элементов мирового опыта, выходящей далеко за пределы принципов: регулирование цен и установление референтных цен", — сказал эксперт Sputnik Узбекистан.

Он отметил, что все страны, кроме США, регулируют цены на лекарственные средства, однако каждая делает это по-своему.

"Чаще всего регулируются цены на препараты, расходы на которые подлежат возмещению", — рассказал Мешковский.

Причем регулирование цен, по его словам, важный, но не единственный и даже не главный инструмент в обеспечении экономической доступности лекарств. Важнейшим элементом здесь является возмещение затрат третьей стороной (государством), что возможно только в отношении так называемых основных лекарств.

Комментируя планы властей Узбекистана обязать все без исключений работающие в стране медицинские организации выписывать рецепты только по международному непатентованному наименованию лекарств, Мешковский отметил, что это разумный шаг, такая практика действует в нескольких странах и отвечает требованиям ВОЗ.

"Эта мера может ограничивать необоснованный рост цен и таким образом содействовать повышению доступности лекарственных средств при условии комплексного внедрения, то есть поддержки другими мерами. Прежде всего, необходимо определить права и обязанности аптечных работников: запрет замены, разрешение замены на фирменные препараты (бренды) или рекомендация замены, в том числе по согласованию с врачом или без такого", — считает Андрей Мешковский.

Далее потребуется ужесточить требования к регистрации дженериков и к последующему контролю их качества, включая инспектирование по правилам надлежащего производства (GMP). В противном случае, отметил эксперт, преимущества получат недобросовестные производители.