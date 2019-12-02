Журнал Forbes будет теперь выпускаться в Узбекистане

Издатель Forbes Kazakhstan и Forbes Georgia Арманжан Байтасов сообщил о получении права на журнал Forbes Uzbekistan.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Стало известно, что теперь легендарный журнал Forbes будет издаваться и в Узбекистана, сообщает "Газета.уз".

Согласно информации, издатель Forbes Kazakhstan и Forbes Georgia Арманжан Байтасов сообщил о получении права на журнал Forbes Uzbekistan.

"Выпуск первого номера намечен на март следующего года. А открытие издания в Узбекистане очень актуально, поскольку страна сейчас становится очень перспективной с точки зрения ведения бизнеса", - говорит Арманжан Байтасов.

Редакция издания расположится в Ташкенте.

Читателям станут доступны две версии: сайт и журнал.

Печатная версия пока будет издаваться на русском языке, а сайт сразу начнёт работать на двух языках - узбекском и русском.

Также известно об открытии деловой площадки Forbes Club.