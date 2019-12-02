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Банкноты долларов США различного достоинства

Доллар и евро растут, рубль падает - курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191202/12919132/Dollar-i-evro-rastut-rubl-padaet---kurs-valyut-v-Uzbekistane.html

Российский рубль упал, потеряв 0,95 сума. Теперь его стоимость составляет 147,79 сума. Более подробно читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал обновленные курсы иностранных валют по отношению к суму.

Курс доллара вырос на 16,31 сума и составил 9510,99 сума за один доллар. Растет и евро, курс которого увеличился на 11,32 сума и дошел до 10 476,36 сума. Российский рубль упал, потеряв 0,95 сума. Теперь его стоимость составляет 147,79 сума.

Курсы валют с 3 декабря
ЦБ Узбекистана
Курсы валют с 3 декабря

Американская валюта демонстрирует в последнее время незначительные колебания в обе стороны, в то время как евро в последние недели стремительно рос, а теперь упал.

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

Теги:
рубль, евро, доллары, деньги, курс валюты, Узбекистан, Узбекистан



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