Доллар и евро растут, рубль падает - курс валют в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал обновленные курсы иностранных валют по отношению к суму.
Курс доллара вырос на 16,31 сума и составил 9510,99 сума за один доллар. Растет и евро, курс которого увеличился на 11,32 сума и дошел до 10 476,36 сума. Российский рубль упал, потеряв 0,95 сума. Теперь его стоимость составляет 147,79 сума.
Американская валюта демонстрирует в последнее время незначительные колебания в обе стороны, в то время как евро в последние недели стремительно рос, а теперь упал.
Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.
Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.
Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.