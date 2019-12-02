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Фонтан в центре МДЦ Tashkent City

"Ташкент – процветающий город": какой может стать столица к 2030 году

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191202/12920783/Tashkent--protsvetayuschiy-gorod-kakoy-mozhet-stat-stolitsa-k-2030-godu.html

В хокимияте прошла встреча с представителями московского офиса международной компании Cushman & Wakefield.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Делегация московского офиса международной компании Cushman & Wakefield представила в столичном хокимияте эскизный проект "Ташкент 2030 — процветающий город", сообщили в пресс-службе городской администрации.

Эксперты из РФ отметили, что через десять лет экономическое развитие столицы Узбекистана будет ограничено ее инфраструктурой, поэтому уже сегодня следует задуматься над преобразованиями.

Они предложили создать карту коммерческой недвижимости столицы, которая поспособствовала бы развитию рынка аренды нежилых помещений, крупный оптово-торговый хаб на границе города, а также 11 районных зон на одинаковом расстоянии от центра, свободных от жилых строений и с хорошей инфраструктурой.

Появление последних, по мнению специалистов, позволит создать равные условия для всех жителей города, вне зависимости от того, в каком районе они живут.

"Ташкент–2030 видится административно-финансовым центром, лидирующим в регионе как генератор идей и как витрина Узбекистана, открытого миру", — отмечается в публикации.

Делегация московского офиса международной компании Cushman & Wakefield представила в столичном хокимияте эскизный проект Ташкент 2030 — процветающий город
Пресс-служба хокимията Ташкента
Делегация московского офиса международной компании Cushman & Wakefield представила в столичном хокимияте эскизный проект "Ташкент 2030 — процветающий город"

Кроме того, на встрече в хокимияте было рассмотрено предложение по созданию городских общественных пространств — набережных, парков, бульваров, музеев под открытым небом.

По итогам беседы обе стороны подтвердили, что желают продолжить сотрудничество.

Компания Cushman & Wakefield была основана в 1917 году в США. Она занимается консультацией и представлением интересов клиентов по вопросам, связанным с инвестициями в недвижимость и арендой.

На сегодняшний день компания имеет около 400 офисов в 70 странах мира. Московский офис Cushman & Wakefield работает с 1995 года. Его сотрудники — 150 высококвалифицированных экспертов — оказывают консалтинговые услуги по созданию городской инфраструктуры.

Теги:
Москва, Россия, Экономика, инфраструра, градостроительство, Строительство, Ташкент



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