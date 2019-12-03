В Узбекистане терминалы HUMO начали принимать карты MasterCard

На сегодняшний день держатели карт MasterCard могут бесконтактно оплачивать товары и услуги в более чем 170 тысячах терминалов.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Держатели карт MasterCard теперь могут оплачивать товары и услуги по всему Узбекистану через терминалы, обслуживающие карты HUMO, сообщили в Национальном межбанковском процессинговом центре (НМПЦ).

"Для нас это весьма важный шаг в сотрудничестве с международными платежными системами, который способствует созданию еще больших удобств для гостей и жителей нашей страны. Хотелось бы отметить, что благодаря облачному обновлению нет необходимости идти в банк для включения функционала: терминалы HUMO уже готовы для приема платежей MasterCard", — отметил директор НМПЦ Шухратбек Курбанов на прошедшем во вторник брифинге для журналистов.

На сегодняшний день держатели карт MasterCard могут бесконтактно оплачивать товары и услуги в более чем 170 тысячах терминалов по всему Узбекистану. Комиссия для мерчантов/продавцов будет составлять 1% от общей суммы платежа, а для картодержателей — 1,5%.

Генеральный директор MasterCard в Грузии и Центральной Азии Игорь Степанов считает, что наличие сети приема карт MasterCard в терминалах HUMO поможет развитию туризма в Узбекистане и активизации безналичных расчетов, что, в свою очередь, сделает экономику страны еще более прозрачной и эффективной.

Межбанковская платежная система HUMO была основана в 2018 году. Это национальная платежная система Узбекистана. Ее оператором является Национальный межбанковский процессинговый центр.

С августа 2019-го банкоматы HUMO начали обслуживать карты Visa для выдачи наличных средств в сумах.