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Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard

В Узбекистане терминалы HUMO начали принимать карты MasterCard

© Sputnik / Григорий Сысоев
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191203/12929523/V-Uzbekistane-terminaly-HUMO-nachali-prinimat-karty-MasterCard.html

На сегодняшний день держатели карт MasterCard могут бесконтактно оплачивать товары и услуги в более чем 170 тысячах терминалов.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Держатели карт MasterCard теперь могут оплачивать товары и услуги по всему Узбекистану через терминалы, обслуживающие карты HUMO, сообщили в Национальном межбанковском процессинговом центре (НМПЦ).

"Для нас это весьма важный шаг в сотрудничестве с международными платежными системами, который способствует созданию еще больших удобств для гостей и жителей нашей страны. Хотелось бы отметить, что благодаря облачному обновлению нет необходимости идти в банк для включения функционала: терминалы HUMO уже готовы для приема платежей MasterCard", — отметил директор НМПЦ Шухратбек Курбанов на прошедшем во вторник брифинге для журналистов.

Презентация платежной карты Мир
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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На сегодняшний день держатели карт MasterCard могут бесконтактно оплачивать товары и услуги в более чем 170 тысячах терминалов по всему Узбекистану. Комиссия для мерчантов/продавцов будет составлять 1% от общей суммы платежа, а для картодержателей — 1,5%.

Генеральный директор MasterCard в Грузии и Центральной Азии Игорь Степанов считает, что наличие сети приема карт MasterCard в терминалах HUMO поможет развитию туризма в Узбекистане и активизации безналичных расчетов, что, в свою очередь, сделает экономику страны еще более прозрачной и эффективной.

Межбанковская платежная система HUMO была основана в 2018 году. Это национальная платежная система Узбекистана. Ее оператором является Национальный межбанковский процессинговый центр.

С августа 2019-го банкоматы HUMO начали обслуживать карты Visa для выдачи наличных средств в сумах.

Теги:
Mastercard, Экономика, Узбекистан, Межбанковская платежная система HUMO



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