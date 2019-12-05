Банкоматы Сбербанка начали обслуживать клиентов на узбекском языке

Большое количество иностранных клиентов Сбербанка — граждане Узбекистана и Таджикистана, отметили в организации.

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Более 80% банкоматов Сбербанка начали обслуживать клиентов на узбекском и таджикском языках, сообщили в пресс-службе организации.

На эти языки переведены операции снятия наличных, проверки баланса и оплаты мобильной связи.

Также для узбекистанцев и таджикистанцев теперь доступна на родных языках информация об использовании мобильного приложения Сбербанк онлайн, о работе с уведомлениями по картам, описание программы лояльности "Спасибо".

"Иностранные граждане активно пользуются банковскими продуктами и сервисами. Находясь вдали от родины, они традиционно выбирают самые надежные, привычные и понятные решения. Исследуя их потребности, мы поняли, что перевод сервисов на родные языки клиентов будет значимым шагом, который упростит взаимодействие клиентов с банком", — отметила директор дивизиона "Особенные решения" Сбербанка Александра Алтухова.

ПАО Сбербанк является крупнейшим транснациональным и универсальным банком России, Центральной и Восточной Европы. Учредитель и основной акционер — Центральный банк РФ, которому принадлежит 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция.