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Посетитель в операционном зале офиса банка

Банкоматы Сбербанка начали обслуживать клиентов на узбекском языке

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191205/12952719/Bankomaty-Sberbanka-nachali-obsluzhivat-klientov-na-uzbekskom-yazyke.html

Большое количество иностранных клиентов Сбербанка — граждане Узбекистана и Таджикистана, отметили в организации.

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Более 80% банкоматов Сбербанка начали обслуживать клиентов на узбекском и таджикском языках, сообщили в пресс-службе организации.

На эти языки переведены операции снятия наличных, проверки баланса и оплаты мобильной связи. 

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Также для узбекистанцев и таджикистанцев теперь доступна на родных языках информация об использовании мобильного приложения Сбербанк онлайн, о работе с уведомлениями по картам, описание программы лояльности "Спасибо".

"Иностранные граждане активно пользуются банковскими продуктами и сервисами. Находясь вдали от родины, они традиционно выбирают самые надежные, привычные и понятные решения. Исследуя их потребности, мы поняли, что перевод сервисов на родные языки клиентов будет значимым шагом, который упростит взаимодействие клиентов с банком", — отметила директор дивизиона "Особенные решения" Сбербанка Александра Алтухова.

ПАО Сбербанк является крупнейшим транснациональным и универсальным банком России, Центральной и Восточной Европы. Учредитель и основной акционер — Центральный банк РФ, которому принадлежит 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция.

Теги:
банкоматы, Банкоматы, узбекский язык, Россия, Сбербанк



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