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Добыча нефти

Новое российско-узбекское предприятие по добыче нефти приступило к работе

© REUTERS / Sergei Karpukhin
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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Благодаря совместному проекту, республика сможет увеличить прибыль в секторе дополнительно на более чем 50 млн. долл. США.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. В Андижанской области запущен совместный проект АО "Зарубежнефть" и АО "Узбекнефтегаз" - СП ООО "Андижанпетро", сообщает РИА Новости

В Ташкенте состоялась церемония официального начала деятельности СП и подписания корпоративного договора между Зарубежнефтью и Узбекнефтегазом. В мероприятии приняли участие гендиректор "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов и первый замминистра энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

"Мы планируем поднять добычу в три раза. За счёт дополнительной добычи бюджет Узбекистана получит около 50 млн. долл. США", - сказал Кудряшов.

Он также подчеркнул, что для скорейшего запуска деятельности СП, стороны смогли подготовить и подписать сложные финансово-экономические документы в кратчайшие сроки.

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Отмечается, что на месторождениях предприятием будет обновлен технологический парк оборудования, а также оптимизирована система их разработки.

Специалисты Узбекнефтегаза и Зарубежнефти
Пресс-служба "Узбекнефтегаза"
"Зарубежнефть" готовит совместные проекты с Узбекистаном

Напомним, в апреле текущего года стороны подписали соглашение об условиях добычи углеводородов на длительно разрабатываемых месторождениях "Хартум", "Восточный Хартум" и "Южный Аламышик".

"Зарубежнефть" - российский государственный нефтяной холдинг, объединяющий более 20 совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса. Обладает чистой прибылью в размере свыше 6,5 млрд. руб. и оборотом порядка 150 млрд. рублей.

Теги:
предприятия, запуск, Андижанская область, добыча нефти, Россия, Узбекнефтегаз, Нефть



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