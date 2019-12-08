Какие автомобили чаще всего покупают россияне – рейтинг

Всего в ноябре было продано 156 848 новых машин, что на 6,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Аналитическое агентство "Автостат" представило рейтинг продаж легковых и малотоннажных грузовых автомобилей в России по итогам ноября 2019 года.

Наибольшим спросом пользовалась марка LADA, за отчетный период было продано 31 217 экземпляров. Далее следуют марки KIA (19 612 штук) и Hyundai (16 314 единицы). Всего на долю этих трех брендов пришлось более 40 процентов российского авторынка, отмечается в публикации.

Еще в пятерке лидеров оказались Renault (12 833 единицы) и Volkswagen (9 160 единиц).

В топ-10 также попали Skoda (9 050 единиц), Toyota (8 806 единиц), GAZ (6 309 единиц), Nissan (5 113 единицы) и Mitsubishi (4 124 единицы).

Всего в ноябре было продано 156 848 новых автомобилей, что на 6,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.