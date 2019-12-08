Какие автомобили чаще всего покупают россияне – рейтинг

Наибольшим спросом пользовалась марка LADA, за отчетный период было продано 31 217 экземпляров. Далее следуют марки KIA (19 612 штук) и Hyundai (16 314 единицы). Всего на долю этих трех брендов пришлось более 40 процентов российского авторынка, отмечается в публикации.
Еще в пятерке лидеров оказались Renault (12 833 единицы) и Volkswagen (9 160 единиц).
В топ-10 также попали Skoda (9 050 единиц), Toyota (8 806 единиц), GAZ (6 309 единиц), Nissan (5 113 единицы) и Mitsubishi (4 124 единицы).
Всего в ноябре было продано 156 848 новых автомобилей, что на 6,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.