13:49 08 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.79
  • EUR10476.36
  • USD9510.99
Поиск

Какие автомобили чаще всего покупают россияне – рейтинг

© Sputnik / Евгения Новоженина
Экономика
Получить короткую ссылку
116 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/928/45/9284547.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191208/12964571/Kakie-avtomobili-chasche-vsego-pokupayut-rossiyane--reyting.html

Всего в ноябре было продано 156 848 новых машин, что на 6,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Аналитическое агентство "Автостат" представило рейтинг продаж легковых и малотоннажных грузовых автомобилей в России по итогам ноября 2019 года.

Ravon в России: быть или не быть
© Sputnik / Вадим Шекун
Цены на автомобили Ravon в России снизились на тысячу долларов
Наибольшим спросом пользовалась марка LADA, за отчетный период было продано 31 217 экземпляров. Далее следуют марки KIA (19 612 штук) и Hyundai (16 314 единицы). Всего на долю этих трех брендов пришлось более 40 процентов российского авторынка, отмечается в публикации.

Еще в пятерке лидеров оказались Renault (12 833 единицы) и Volkswagen (9 160 единиц). 

В топ-10 также попали Skoda (9 050 единиц), Toyota (8 806 единиц), GAZ (6 309 единиц), Nissan (5 113 единицы) и Mitsubishi (4 124 единицы).

Всего в ноябре было продано 156 848 новых автомобилей, что на 6,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Теги:
россияне, продажи, Экономика, автомобили, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Подготовка Ташкента к празднованию Нового года
Впервые ёлка в Сити и снова звезды на вершинах – предновогодний Ташкент
В московском метро запустили тематический поезд к 5-летию ЕАЭС
В московском метро запустили тематический поезд к 5-летию ЕАЭС - видео
Наблюдатель на выборах: права и запреты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться