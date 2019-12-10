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Подпись документов

Президент Узбекистана подписал бюджет на 2020 год

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Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191210/12979641/Prezident-Uzbekistana-podpisal-byudzhet-na-2020-god.html

В законе впервые установлены ограничения на внешние заимствования под госгарантии в 2020 году на уровне 4 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о государственном бюджете на 2020 год с дефицитом в размере 0,5% ВВП, или 3,4 триллиона сумов (более 350 миллионов долларов). Текст документа опубликован на сайте газеты парламента и правительства страны "Народное слово".

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"Принять к сведению сводные параметры консолидированного бюджета Республики Узбекистан на 2020 год и бюджетные ориентиры на 2021-2022 годы", — говорится в тексте закона.

В соответствии с документом, доходную часть бюджета планируется обеспечить в размере 20% к ВВП, или 128,46 триллиона сумов (более 13 миллиарда долларов), расходы — 20,5% к ВВП, или 131,1 триллиона сумов (13,7 миллиарда долларов).

Ориентиры по дефициту бюджета на 2021 года составляют 0,2% к ВВП (около 150 миллионов долларов) с выходом на профицитный бюджет в 2022 году в размере 0,2%.

В законе впервые установлены ограничения на внешние заимствования под госгарантии в 2020 году на уровне 4 миллиарда долларов. Ранее представитель Министерства финансов Узбекистана сообщил РИА Новости, что этот лимит даст возможность управлять внешним долгом страны в среднесрочной перспективе.

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По материалам Минфина, для покрытия дефицита госбюджета в 2020 году помимо внутренних источников вновь, как и в 2019 году, планируется привлечь льготные кредиты международных финансовых институтов на сумму более 450 миллионов долларов.

Параметры госбюджета-2020 одобрены с учетом планируемого в будущем году роста ВВП на 5,5% по сравнению с 2019 годом, инфляции — на 12,5% производства промышленной продукции — 6,5%, сельскохозяйственной продукции — на 4%, капитальных вложений — не менее 10%.

Правительство также прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 5,8%, в 2022 году — на 6,2%, снижение инфляции - до 11% и 9,5% соответственно.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, госбюджет, Экономика, Узбекистан



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