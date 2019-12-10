Свыше 1 400 компаний лишились свидетельств о регистрации плательщиков НДС

В соответствии с решением налогового комитета республики свидетельства данной категории будут аннулированы в ряде случаев, среди которых в том числе, не представления налоговой отчетности по НДС на протяжении более чем 3 месяцев.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Налоговый комитет Узбекистана сообщил о состоявшемся и о возможном последующем аннулировании свидетельств о регистрации плательщиков НДС, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При этом для реализации данного действия требуется наличие отдельных случаев, среди которых:

не представление налоговой отчетности по НДС более 3 месяцев в текущем налоговом периоде;

отсутствие финансово-хозяйственной деятельности и операций по счетам в банках, а также налоговой отчетности по НДС с нулевыми показателями более 6 месяцев в текущем налоговом периоде;

признание судом плательщика НДС совершавшего мнимые или притворные сделки, либо занимавшегося лжепредпринимательством (Свидетельство подлежит аннулированию с момента начала преступной деятельности, установленной судом);

выявление в ходе камерального контроля несоответствия банковских операций характеру и виду деятельности хозяйствующего субъекта, а также номенклатуры приобретаемых и реализуемых товаров, услуг;

выявление при налоговом контроле факта о том, что основной целью совершения сделки налогоплательщиком являются неуплата или зачет суммы НДС и обязательство по сделке исполнено лицом, не являющимся стороной договора, либо лицом, которому обязательство по исполнению сделки не передавалось по договору или закону.

На основании данных критериев, налоговый комитет республики уже аннулировал ранее выданные свидетельства о регистрации плательщиков НДС 1404 юридических лиц.

Государственный налоговый комитет в завершение напоминает, что лицо, обязанное встать на регистрационный учет НДС, но не зарегистрировавшееся в качестве плательщика налога, становится плательщиком НДС в установленные законодательством сроки и уплачивает НДС в порядке, установленном налоговым законодательством, без права на зачет сумм НДС. У указанного лица право на зачет сумм НДС возникает со дня его постановки на регистрационный учет НДС.

Сведения о лицах, зарегистрировавшихся в качестве плательщиков НДС и чей регистрационный учет НДС был аннулирован размещаются на официальном сайте комитета.