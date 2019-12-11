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Флаги Ирана и Узбекистана

Бизнесмены Ирана представили свою продукцию на выставке в Ташкенте

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191211/12988553/Desyatki-iranskikh-biznesmenov-predstavili-svoyu-produktsiyu-na-vystavke-v-Tashkente.html

Ожидается, что представители двух стран, чиновники и бизнесмены, обсудят состояние отношений между двумя странами и постараются достичь ряда соглашений.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В Ташкенте 11 декабря открылась выставка иранских производителей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В ней участвуют более ста иностранных компаний и предпринимателей.

На мероприятии выступил с речью заместитель министра инвестиций и внешней торговли Фуркат Рахимов.

Заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Фуркат Рахимов
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Фуркат Рахимов

Он поблагодарил за визит главу иранской делегации Хамида Задбума — замминистра промышленности, рудников и торговли, а также отметил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уделяет особое внимание развитию сотрудничества с Ираном.

"На сегодняшний день товарооборот между двумя странами оценивается в 340 миллионов долларов, — рассказал Фуркат Рахимов. — Специализированная выставка Ирана является еще одним надежным шагом на пути укрепления торгово-экономического сотрудничества между нашими странами". 

  • Выставка производителей Исламской Республики Иран
    Выставка производителей Исламской Республики Иран
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Заместитель министра промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Хамид Задбум
    Заместитель министра промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Хамид Задбум
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Макеты рудных заводов
    Макеты рудных заводов
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Подсолнечное масло из Ирана
    Подсолнечное масло из Ирана
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Прутья строительной арматуры на выставке производителей из Ирана
    Прутья строительной арматуры на выставке производителей из Ирана
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Напитки на выставке производителей из Ирана
    Напитки на выставке производителей из Ирана
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
1 / 6
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Выставка производителей Исламской Республики Иран

Замминистра также констатировал повышение уровня контактов на уровне правительств. Предыдущее заседание межправительственной комиссии состоялось в прошлом году в Тегеране, а следующее — 13-е по счету — пройдет в Ташкенте уже в четверг.

Ожидается, что представители двух стран, чиновники и бизнесмены, обсудят взаимодействие между двумя странами и постараются достичь ряда договоренностей.

Фуркат Рахимов выразил надежду, что соглашения и контракты, которые будут подписаны по итогам бизнес-форума и выставки, помогут укрепить отношения между народами Ирана и Узбекистана.

Теги:
Узбекистан, Экономика, Ташкент, Иран, Выставка



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