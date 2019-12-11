Мирзиёев недоволен числом "буксующих" компаний с госдолей

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 декабря провел совещание, посвященное результативности реформирования предприятий с участием государства и приоритетным задачам в этом направлении.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев на совещании в среду высказал недовольство тем, что на сегодняшней день в республике действуют 2 819 предприятий с государственной долей, большая часть которых работает неэффективно, на основе устаревших методов. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. В публикации отмечается, что данные предприятия "не способны даже выплачивать дивиденды".

Уточняется, что это 140 предприятий в сфере информационных технологий, 1 573 территориальных предприятия коммунальной сферы, строительства и обслуживания, 137 предприятий в сфере геологии, металлургии и финансов, 49 предприятий легкой промышленности, машиностроения и электротехники, 449 предприятий социальной сферы, туризма и фармацевтики, 42 предприятия химической, нефтегазовой промышленности и энергетики, 330 предприятий в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, 99 предприятий в промышленных зонах.

"Мы сохраняем присутствие государства даже в тех сферах, в которых на это нет никакой надобности. Все еще не произошло заметных сдвигов в повышении эффективности управления и деятельности государственных предприятий, передаче их функций частному сектору", — заявил Мирзиёев.

В связи с этим на совещании были поставлены новые задачи в сфере управления предприятиями с госдолей. В частности, организовано несколько рабочих групп, которые за месяц должны провести полную инвентаризацию каждого предприятия, проанализировать их рентабельность, текущие мощности и перспективы, а также разработать по ним конкретные планы и предложения на 2020 год.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 декабря провел совещание, посвященное результативности реформирования предприятий с участием государства и приоритетным задачам в этом направлении

Мирзиёев указал, что многие компании "буксуют" в вопросах финансовой отчетности, внутреннего контроля и аудита, привлечения независимых членов в правление. Ответственным лицам поручено ускорить внедрение корпоративного управления в этих компаниях и реформировать 32 крупных предприятия базовых отраслей.

На каждом предприятии должны быть разработаны и соблюдаться ключевые показатели эффективности — KPI (Key Performance Indicators).

Президент также дал указания открыть в Министерстве транспорта проектный офис и привлечь частный сектор к предприятиям транспортной сферы.

Он подчеркнул, что необходимо кардинально обновить подходы к приватизации и перейти в этой сфере к системе, соответствующей требованиям рыночной экономики.

Напомним, задачи по поэтапному сокращению участия государства в экономике предусмотрены Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах. Четырнадцатого января президент подписал указ "О мерах по коренному совершенствованию системы управления государственными активами, антимонопольного регулирования и рынка капитала".