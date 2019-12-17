Узбекистан вышел на первое место по поставке свежей зелени в РФ и на Украину

Речь идет об укропе, петрушке и кинзе. Поставки узбекской зелени на Украину преимущественно осуществлялись автотранспортом, в то время как в Россию, как правило, самолетами.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Узбекистан добился исторического рекорда в экспорте свежей зелени на рынки Украины и России, отмечают аналитики EastFruit.

С января по сентябрь республика экспортировала в Украину укропа, петрушки и кинзы на 1,2 миллиона долларов, что в 2,6 раза превышает прошлогодний показатель.

Таким образом, в этом году Узбекистан впервые стал главным поставщиком свежей зелени на украинском рынке, обойдя Италию, Иран и Грузию. В 2019-м доля узбекской зелени составила 41%, хотя еще два года назад была ниже 9%.

Россия, в свою очередь, за те же девять месяцев импортировала 13,5 тонны зелени из Узбекистана, что составляет 40% всей зелени, поступившей на российские рынки в 2019-м.

Много лет подряд лидером поставок укропа, петрушки и кинзы в РФ являлся Иран, однако в этом году иранский экспорт снизился на 14%. Как отмечают эксперты, в этом году Узбекистан также стал ведущим поставщиком свежей зелени на российском рынке - Россия ввезла из республики на 19% больше зелени по сравнению с 2018-м.

Ранее сообщалось, что в январе-ноябре 2019 года Узбекистан экспортировал 1,3 миллиона тонн фруктов и овощей на общую сумму 1,1 миллиарда долларов.