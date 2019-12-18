Узбекистан и японскую префектуру Аичи может связать авиарейс

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который накануне прибыл в Японию с официальным визитом, утром 18 декабря встретился с губернатором префектуры Аичи Хидэки Омурой. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
"Достигнута договоренность об организации взаимных визитов и проработке открытия авиасообщения с Аичи", — говорится в публикации.
В качестве партнера с узбекской стороны для префектуры определена Ташкентская область.
Шавкат Мирзиёев прилетел в Нагою 17 декабря. В среду президент также встретится с мэром города Такаси Кавамурой. Кроме того, запланировано посещение Университета Нагои.
Также, как ожидается, состоятся переговоры с заместителем премьер-министра, министром финансов Японии Таро Асо, активом Парламентской лиги дружбы "Узбекистан – Япония", представителями ведущих японских компаний и банков.