Узбекистан и японскую префектуру Аичи может связать авиарейс

Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев находится с официальным визитом в Японии, куда он прибыл по приглашению премьер-министра Синдзо Абэ.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который накануне прибыл в Японию с официальным визитом, утром 18 декабря встретился с губернатором префектуры Аичи Хидэки Омурой. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества и продвижения конкретных проектов в области инноваций, промышленности, сельского хозяйства, туризма.

"Достигнута договоренность об организации взаимных визитов и проработке открытия авиасообщения с Аичи", — говорится в публикации.

В качестве партнера с узбекской стороны для префектуры определена Ташкентская область.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев встретился с губернатором префектуры Аичи

Шавкат Мирзиёев прилетел в Нагою 17 декабря. В среду президент также встретится с мэром города Такаси Кавамурой. Кроме того, запланировано посещение Университета Нагои.

Также, как ожидается, состоятся переговоры с заместителем премьер-министра, министром финансов Японии Таро Асо, активом Парламентской лиги дружбы "Узбекистан – Япония", представителями ведущих японских компаний и банков.