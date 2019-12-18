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Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари

Узбекистан и японскую префектуру Аичи может связать авиарейс

Узбекистон хаво йуллари
Экономика
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Тема:
Первый официальный визит Шавката Мирзиёева в Японию (7)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191218/13037346/Mezhdu-Uzbekistanom-i-yaponskoy-prefekturoy-Aichi-mogut-zapustit-aviareys.html

Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев находится с официальным визитом в Японии, куда он прибыл по приглашению премьер-министра Синдзо Абэ.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который накануне прибыл в Японию с официальным визитом, утром 18 декабря встретился с губернатором префектуры Аичи Хидэки Омурой. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироат Мирзиёева
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент и первая леди Узбекистана прилетели в Японию – фото
Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества и продвижения конкретных проектов в области инноваций, промышленности, сельского хозяйства, туризма.

"Достигнута договоренность об организации взаимных визитов и проработке открытия авиасообщения с Аичи", — говорится в публикации.

В качестве партнера с узбекской стороны для префектуры определена Ташкентская область. 

Шавкат Мирзиёев встретился с губернатором префектуры Аичи
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев встретился с губернатором префектуры Аичи

Шавкат Мирзиёев прилетел в Нагою 17 декабря. В среду президент также встретится с мэром города Такаси Кавамурой. Кроме того, запланировано посещение Университета Нагои.

Также, как ожидается, состоятся переговоры с заместителем премьер-министра, министром финансов Японии Таро Асо, активом Парламентской лиги дружбы "Узбекистан – Япония", представителями ведущих японских компаний и банков.

Тема:
Первый официальный визит Шавката Мирзиёева в Японию (7)
Теги:
Авиасообщение, Япония, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев



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