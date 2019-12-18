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Банковские карты международных платежных систем VISA

HUMO запустили прием платежей по международным картам Visa

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191218/13046603/HUMO-zapustili-priem-platezhey-po-mezhdunarodnym-kartam-Visa.html

Комиссия с торгово-сервисных предприятий будет составлять 1% от общей суммы платежа, а с держателя карты - 1,5%.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Национальный межбанковский процессинговый центр (НМПЦ) совместно с глобальной компанией платежных технологий Visa сообщили о запуске приема платежей по международным картам Visa в системе HUMO, сообщает пресс-служба .

Теперь держатели карт Visa могут оплачивать товары и услуги по всей стране более чем в 176 000 платежных терминалов HUMO.

Банковские карты международных платежных систем VISA
© Sputnik / Владимир Трефилов
Более 250 банкоматов HUMO по Узбекистану будут выдавать сумы с карт Visa

"Мы всегда стремимся предоставлять картодержателям самые современные и удобные решения, поэтому рады запустить в Узбекистане прием платежей по международным картам Visa во всей терминальной сети HUMO. Я уверен, что теперь, когда возможности нашей сети расширены до приема карт Visa, это станет дополнительным толчком для развития безналичных платежей в Узбекистане и будет способствовать созданию дополнительных возможностей для иностранных гостей", – заявил директор НМПЦ Курбанов Шухратбек.

"Развитие сети приема имеет важное значение для популяризации безналичных расчетов и построения современной платежной экосистемы в Узбекистане. Мы рады, что после запуска приема карт Visa в банкоматной сети, мы сегодня расширяем наше сотрудничество и открываем терминальную сеть HUMO для приема карт Visa. Уверена, что этот шаг откроет новые возможности для развития бизнеса как для торгово-сервисных предприятий, так и наших банков-партнеров, а также сделает безналичные платежи еще более удобными для граждан Узбекистана," - отметил Алия Чыныбаева - Генеральный менеджер Visa в Центральной Азии.

Комиссия с торгово-сервисных предприятий будет составлять 1% от общей суммы платежа, а с держателя карты - 1,5%.

Теги:
Узбекистан, виза, Межбанковская платежная система HUMO, Центральный банк Республики Узбекистан



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