Ряд позиций Узбекистана в мировых рейтингах понизился - Минфин

ТАШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Комиссия по координации работы с приоритетными международными рейтингами и индексами подвела итоги уходящего года, обозначила перспективы на будущий.

Комиссия действует уже чуть более полугода, образована в соответствии с указом президента Узбекистана "О систематизации мер по улучшению положения Республики Узбекистан в международных рейтингах и индексах". Председателем комиссии является министр финансов Джамшид Кучкаров.

По результатам 2019-го, невзирая на то, что сумма баллов Узбекистана, полученных в Индексе восприятия коррупции, увеличилась с 22 до 23 баллов, позиция республики в рейтинге снизилась на 1 пункт. Основной причиной этого комиссией отмечен фактор повышения позиций Таджикистана и Эритреи с 21 до 25 пункта и с 20 до 24 пункта соответственно.

По субиндикатору "Коррупция среди госчиновников" организации Economist Intelligence Unit и Freedom House оценили Узбекистан в "0" баллов. Основными причинами названы:

- снос жилых домов граждан;

- безнаказанность должностных лиц в случаях нарушения прав граждан;

- наличие бытовой коррупции на местах;

- ухудшение ситуации с законностью в судебной системе.

Подчеркнуто, что принятые законодательные акты недостаточно реализуются на практике, рейтинговые организации не получают комплексной информации о проводимых в республике реформах.

Перед ответственными ведомствами поставлена задача добиться включения республики в индекс Глобальной конкурентоспособности, а также повысить конкурентоспособность узбекской экономики и усилить конкуренцию в частном секторе.

Для улучшения положения республики в приоритетных международных рейтингах и индексах комиссией разработан план мероприятий, в числе которых улучшение позиции Узбекистана в Системе классификации страновых рисков ОЭСР, в политико-правовых рейтингах, а также в экономических рейтингах, в Индикаторах государственного управления Всемирного банка.

На будущий год, среди прочих, определились с ускорением работы по вхождению в ряд приоритетных международных индексов, отданы поручения по разработке предложений по решению существующих проблем, запланировано создание единого портала "Республика Узбекистан в международных рейтингах". Для представителей СМИ и ННО будут организованы семинары и тренинги по освещению сути международных рейтингов и индексов.