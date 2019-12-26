Иностранные инвесторы в Узбекистане получат больше преференций

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Узбекистане 27 января вступит в силу закон "Об инвестициях и инвестиционной деятельности". В нем объединены нормы, содержащиеся в нескольких законах: "Об иностранных инвестициях", "Об инвестиционной деятельности", "Об инвестиционных и паевых фондах", "О свободных экономических зонах", "О концессиях", "О соглашениях о разделе продукции" и в ряде других нормативно-правовых актов.

В документе оговариваются основные принципы инвестирования, виды инвестиций, а также гарантии прав иностранных инвесторов. В частности, будут сохранены действующие сейчас государственные гарантии на право свободно использовать и переводить средства, их возврат при прекращении инвестиционной деятельности, гарантии на защиту от национализации или реквизиции (экспроприации) и неблагоприятного изменения законодательства, а также гарантии гласности и открытости.

Остаются и особые права инвесторов. В частности, они могут рассчитывать на специальные виды виз, условия получения вида на жительство, страхование инвестиций.

В Узбекистане иностранные инвесторы имеют ряд льгот и преимуществ. Они могут получать объекты госсобственности или имущественные права на них на льготной основе или по нулевой выкупной стоимости, пользоваться значительными налоговыми льготами. Также предусмотрено субсидирование процентных ставок по кредитам, получаемым инвестором для реализации инвестиционного проекта.

С вступлением в силу нового закона инвесторы получат возможность пользоваться еще и инвестиционным налоговым кредитом. Эта норма поможет изменить срок исполнения налогового обязательства. То есть налогоплательщик в течение определенного срока уменьшает причитающиеся с него налоговые платежи, а затем поэтапно уплачивает сумму кредита и начисленные проценты.

Наряду с этим, правительство будет предоставлять инвестиционную субсидию — строительство внешних инженерно-коммуникационных сетей, либо финансовое содействие в виде налоговых и таможенных льгот.

Инвесторы взаимодействуют с Министерством инвестиций и внешней торговли и его территориальными подразделениями по принципу «одно окно», получая консультации, помощь при оформлении документов и другие основные виды услуг через Центры госуслуг.