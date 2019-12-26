Иностранные инвесторы в Узбекистане получат больше преференций

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Узбекистане 27 января вступит в силу закон "Об инвестициях и инвестиционной деятельности". В нем объединены нормы, содержащиеся в нескольких законах: "Об иностранных инвестициях", "Об инвестиционной деятельности", "Об инвестиционных и паевых фондах", "О свободных экономических зонах", "О концессиях", "О соглашениях о разделе продукции" и в ряде других нормативно-правовых актов.
Остаются и особые права инвесторов. В частности, они могут рассчитывать на специальные виды виз, условия получения вида на жительство, страхование инвестиций.
В Узбекистане иностранные инвесторы имеют ряд льгот и преимуществ. Они могут получать объекты госсобственности или имущественные права на них на льготной основе или по нулевой выкупной стоимости, пользоваться значительными налоговыми льготами. Также предусмотрено субсидирование процентных ставок по кредитам, получаемым инвестором для реализации инвестиционного проекта.
Наряду с этим, правительство будет предоставлять инвестиционную субсидию — строительство внешних инженерно-коммуникационных сетей, либо финансовое содействие в виде налоговых и таможенных льгот.
Инвесторы взаимодействуют с Министерством инвестиций и внешней торговли и его территориальными подразделениями по принципу «одно окно», получая консультации, помощь при оформлении документов и другие основные виды услуг через Центры госуслуг.