Счастливое число: скважина № 13 запущена в АО "Андижаннефть"

После увеличения объемов добываемого газа, этот продукт поставляется не только жителям близлежащего района, но и через магистральные линии АО "Узтрансгаз" в другие регионы.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. На АО "Андижаннефть" была введена в строй газовая скважина №13 данного месторождения, расположенного в селе Учтепа Булакбашинского района Андижанской области, так же был получен промышленный приток газа 100-110 тыс. м3 в сутки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Дочка" Газпрома ищет строителей для 400 нефтегазовых скважин в РУз

Напомним, после увеличения объемов добываемого газа, этот продукт поставляется не только жителям близлежащего района, но и через магистральные линии АО "Узтрансгаз" в другие регионы.

Большой объем добываемого газа на Учтепинском нефтегазовом месторождении, в настоящее время позволяет поставлять суточный объем газа в Булакбашинский район в размере 270 тыс м3, а также в объеме 200-230 тыс м3 по магистральным путям АО «Узтрансгаз» дополнительно в другие районы.