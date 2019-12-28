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Скважина нефтегазового месторождения

Счастливое число: скважина № 13 запущена в АО "Андижаннефть"

Минэнерго
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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После увеличения объемов добываемого газа, этот продукт поставляется не только жителям близлежащего района, но и через магистральные линии АО "Узтрансгаз" в другие регионы.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. На АО "Андижаннефть" была введена в строй газовая скважина №13 данного месторождения, расположенного в селе Учтепа Булакбашинского района Андижанской области, так же был получен промышленный приток газа 100-110 тыс. м3 в сутки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

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© Sputnik / Boris Babanov
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Напомним, после увеличения объемов добываемого газа, этот продукт поставляется не только жителям близлежащего района, но и через магистральные линии АО "Узтрансгаз" в другие регионы.

Большой объем добываемого газа на Учтепинском нефтегазовом месторождении, в настоящее время позволяет поставлять суточный объем газа в Булакбашинский район в размере 270 тыс м3, а также в объеме 200-230 тыс м3 по магистральным путям АО «Узтрансгаз» дополнительно в другие районы.

Теги:
Узбекнефтегаз, нефтегазовая отрасль, нефтяная скважина, Узбекистан, Андижан, Минэнерго



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