ЦБ Узбекистана с 1 января вводит основную ставку на уровне 16%

По данным регулятора, ставка рефинансирования ЦБ сохраняет свою силу и в случаях, описанных в законодательстве, а также в других случаях ее размер равен размеру основной ставки.

ТАШКЕНТ, 27 дек - РИА Новости. Центральный банк Узбекистана с 1 января 2020 года вводит основную ставку в размере 16%, а также коридор по денежно-кредитным операциям в размере плюс-минус 1%, сообщает регулятор.

"В соответствии с решением правления Центрального банка, с 1 января 2020 года вводятся основная ставка Центрального банка и процентный коридор по денежно-кредитным операциям. При этом основная процентная ставка установлена на уровне текущей ставки рефинансирования Центрального банка - 16%, процентный коридор в размере ± 1 процентный пункт", - говорится в сообщении.

По данным регулятора, ставка рефинансирования ЦБ сохраняет свою силу и в случаях, описанных в законодательстве, а также в других случаях ее размер равен размеру основной ставки.

"Операционной целью Центрального банка является эффективное управление процентными ставками на межбанковском денежном рынке и обеспечение нахождения их в пределах установленного процентного коридора с помощью основной ставки и денежно-кредитных операций", - добавили в ЦБ.

В ноябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, в соответствии с которым ЦБ с 1 января 2020 году перейдет к поэтапному инфляционному таргетированию, ориентир в 2021 году составит 10%, в 2023 году – 5%. В соответствии с документом, для введения режима инфляционного таргетирования регулятор должен был до конца 2019 года внедрить основную ставку и процентный коридор, а с 2020 года запустить новые инструменты: депозиты и кредиты овернайт, депозитные и кредитные аукционы со сроком до двух недель, облигации ЦБ.

В октябре ЦБ сохранил базовый прогноз инфляции на 2019 год на уровне до 15,5%, а также ставку рефинансирования на уровне 16% на фоне сохраняющихся проинфляционных рисков, необходимости укрепления динамики роста доли и объемов долгосрочных сберегательных ресурсов банков.

По данным Минфина страны, в 2020 году прогноз инфляции составит 12,5%.

ЦБ страны с 5 сентября 2017 года практически в два раза девальвировал национальную валюту — сум, а указом Мирзиеева юридические и физические лица могут свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу. В стране ранее существовала практика множественности валютных курсов. В частности, разница между официальным курсом ЦБ и стоимостью доллара на "черном" рынке, где покупали валюту население и малый бизнес, достигала двукратной величины.