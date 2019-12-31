13:22 31 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.17
  • EUR10624.70
  • USD9507.56
Поиск

Россия и Украина подписали документы на транзит газа с 1 января

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
Получить короткую ссылку
36 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1314/22/13142282.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191231/13142313/Rossiya-i-Ukraina-podpisali-dokumenty-na-tranzit-gaza-s-1-yanvarya.html

"Газпром" сделал все возможное и в очередной раз подтвердил, что является ответственным поставщиком и надежным партнером, отметил глава компании Алексей Миллер.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
© Sputnik / Стрингер
Россия и Украина откажутся от взаимных претензий по газу
"После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон", — сказал Миллер. 

"С сегодняшнего дня эти документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года", — сообщил он. По данным пресс-службы "Газпрома", документы датированы 30 декабря.

Так, "Газпром" и" Нафтогаз" подписали соглашение на организацию транспортировки газа через Украину, компанией-организатором транзита станет "Нафтогаз", сообщается в пресс-релизе "Газпрома".

Манометр
© Sputnik / Евгений Биятов
Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась
"Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины", в свою очередь, заключили транспортное соглашение, "Газпром" и "Оператор ГТС Украины" — межоператорское соглашение.

"Газпром", как анонсировалось ранее, заключил с "Нафтогазом" соглашение, предусматривающее отзыв всех взаимных арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, а также отказ от всех будущих претензий по предыдущим газовым контрактам. Кроме того, "Газпром" и Министерство юстиции Украины заключили мировое соглашение о прекращении Украиной текущих и возможных будущих антимонопольных требований к российской компании.

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020-м и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Теги:
Экономика, Украина, Россия, газ, Газпром



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ортик Отажонов
Невосполнимые утраты 2019 года
Россия подготовит комплексный ответ на притеснения сотрудников Sputnik Эстония
Захарова рассказала, как Москва ответит на притеснения Sputnik Эстония — видео
Главные события 2019 года в политике, экономике, культуре и спорте
Главные события 2019-го в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться