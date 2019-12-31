В Узбекистане с 1 февраля вырастут пенсии и зарплаты

Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах по обеспечению исполнения закона "О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год".

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В Узбекистане с 1 февраля 2020 года размер заработной платы работников бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий, пособий, а также материальной помощи малообеспеченным семьям будет увеличен в 1,07 раза, следует из нового постановления главы республики Шавката Мирзиёева. Текст документа опубликовало интернет-издание Uza.uz.

Минимальный размер заработной платы составит 679 330 сумов в месяц, базовая величина исчисления пенсии — 238 610 сумов в месяц, минимальная пенсия по возрасту — 466 680 сумов в месяц, пособие инвалидам с детства — 466 680 сумов в месяц. Минимальный размер пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, составит 286 390 сумов в месяц.

При этом базовая расчетная величина, применяемая при определении размеров налоговых платежей, сборов, штрафов, государственных пошлин, платежей за оказываемые государственные услуги и патент (лицензию) на занятие определенным видом предпринимательской деятельности и иных платежей, установленных законодательными актами, оставлена без изменения — 223 000 сумов.