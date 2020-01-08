В России снизили НДС на самые популярные узбекские фрукты и ягоды

В МИД Узбекистана отметили, что вносимые в законодательство РФ изменения создают благоприятную возможность для увеличения объемов поставок узбекской продукции напрямую на российский рынок.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) при ввозе в Россию из Узбекистана самых востребованных фруктов и ягод снижена с 20 до 10 процентов, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РУз. Данный шаг предусмотрен постановлением правительства РФ №1952 от 31 декабря 2019 года.

В соответствии с документом, расширен список продовольственных товаров, ввозимых на территорию России, которые облагаются льготным НДС. В перечень вошли, в частности, арбузы, дыни, виноград, инжир, яблоки, груши, айва, абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и лимоны. Полный список представлен на сайте МИД.

Изменения не затрагивают сушеную плодоовощную продукцию. По данной категории товаров ставка НДС сохранена на уровне 20 процентов.

Во внешнеполитическом ведомстве республики отметили, что вносимые в законодательство РФ изменения создают благоприятную возможность для увеличения объемов поставок узбекской продукции напрямую на российский рынок.