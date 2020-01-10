13:39 10 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.43
  • EUR10608.90
  • USD9507.89
Поиск
Калькулятор

Какую зарплату получали узбекистанцы в 2019-м - статистика

Pixabay
Экономика
Получить короткую ссылку
63 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/584/95/5849501.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200110/13185627/Kakuyu-zarplatu-poluchali-uzbekistantsy-v-2019-godu---statistika.html

Согласно данным, около половины граждан республики зарабатывали в прошлом году до одного миллиона сумов в месяц.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Министерство финансов опубликовало данные по размеру заработных плат, которые получали узбекистанцы в 2019 году.

Согласно данным за ноябрь, 43,6% населения (около 1,7 миллиона человек) зарабатывали в месяц до одного миллиона сумов. Для сравнения, в январе 2019-го такие зарплаты получали 50,7% граждан (около 1,8 миллиона человек).

Купюры номиралом пятьдесят тысяч сум
Sputnik
В Узбекистане с 1 февраля вырастут пенсии и зарплаты

Немного выросло число узбекистанцев, получающих до двух миллионов сумов в месяц, – доля выросла с 25,5% до 27,7% (1,1 миллиона человек).

Зарплата в размере до четырех миллионов сумов - примерно у 20% населения – 806 891 человек, в то время как в начале 2019-го таких было всего 16,8% от общего числа работающих узбекистанцев.

Также почти в два раза выросло количество граждан, получающих зарплату от 4 до 5,5 миллиона сумов - доля выросла с 2,6% до 4,3% (172 464 человека).

Подобная динамика прослеживается и у работников, получающих в месяц от 5,5 миллиона сумов и более: если в начале года их было 87 388 человек (доля в 2,4%), то в конце года уже 175 483 человека (доля 4,3%).

По теме

Кому в Узбекистане платят самую высокую зарплату
Узбекистанцы хотят работать учителями из-за высокой зарплаты
В МНО объяснили, почему зарплаты повысят только столичным педагогам
Теги:
Узбекистанцы, работа, зарплата



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Память погибших в авиакатастрофе членов экипажа Boeing-737 почтили в Киеве
Киев почтил память жертв авиакатастрофы в Иране - фотолента
Узбекский юный хоккеист поздравил своего кумира с Новым годом и получил ответ - видео
Юный узбекский хоккеист поздравил Овечкина с Новым годом и получил ответ
Итоги выборов в Олий Мажлис
Итоги выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться