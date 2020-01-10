Какую зарплату получали узбекистанцы в 2019-м - статистика

Согласно данным, около половины граждан республики зарабатывали в прошлом году до одного миллиона сумов в месяц.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Министерство финансов опубликовало данные по размеру заработных плат, которые получали узбекистанцы в 2019 году.

Согласно данным за ноябрь, 43,6% населения (около 1,7 миллиона человек) зарабатывали в месяц до одного миллиона сумов. Для сравнения, в январе 2019-го такие зарплаты получали 50,7% граждан (около 1,8 миллиона человек).

Немного выросло число узбекистанцев, получающих до двух миллионов сумов в месяц, – доля выросла с 25,5% до 27,7% (1,1 миллиона человек).

Зарплата в размере до четырех миллионов сумов - примерно у 20% населения – 806 891 человек, в то время как в начале 2019-го таких было всего 16,8% от общего числа работающих узбекистанцев.

Также почти в два раза выросло количество граждан, получающих зарплату от 4 до 5,5 миллиона сумов - доля выросла с 2,6% до 4,3% (172 464 человека).

Подобная динамика прослеживается и у работников, получающих в месяц от 5,5 миллиона сумов и более: если в начале года их было 87 388 человек (доля в 2,4%), то в конце года уже 175 483 человека (доля 4,3%).