Доллар и евро вверх: новый курс валют в Узбекистане

По данным регулятора, американский доллар подорожал на 42,87 сума и составил 9 550,76 сума.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Центральный банк Узбекистана обнародовал курсы иностранных валют, которые будут действовать с 14 января 2020 года. Информация представлена на сайте регулятора.

Американская валюта продемонстрировала значительный рост: доллар подорожал на 42,87 сума и составил 9 550,76 сума. Единая европейская валюта прибавила 11,55 сума, за один евро будут давать 10 620,45 сума.

Российский рубль подорожал на 3,16 сума и составил 156,59 сума.

Напомним, Центробанк больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.