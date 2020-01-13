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Купюры американских долларов.

Доллар и евро вверх: новый курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200113/13208584/Dollar-i-evro-vverkh-TsB-Uzbekistana-predstavil-novyy-kurs-valyut.html

По данным регулятора, американский доллар подорожал на 42,87 сума и составил 9 550,76 сума.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Центральный банк Узбекистана обнародовал курсы иностранных валют, которые будут действовать с 14 января 2020 года. Информация представлена на сайте регулятора.

Американская валюта продемонстрировала значительный рост: доллар подорожал на 42,87 сума и составил 9 550,76 сума. Единая европейская валюта прибавила 11,55 сума, за один евро будут давать 10 620,45 сума. 

Российский рубль подорожал на 3,16 сума и составил 156,59 сума.

Напомним, Центробанк больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

Теги:
Экономика, Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан, валюта



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