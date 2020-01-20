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Солнечная электростанция

Российская "Ренова" хочет строить гелиостанции в Узбекистане

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200120/13260181/Rossiyskaya-Renova-khochet-stroit-geliostantsii-v-Uzbekistane.html

Министр энергетики республики Алишер Султанов провел в Ташкенте переговоры с председателем совета директоров группы компаний "Ренова" Виктором Вексельбергом.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Группа компаний "Ренова" проявляет интерес к участию в тендерах на строительство солнечных электростанций, а также производству солнечных панелей в Узбекистане, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики республики.

Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов провел в Ташкенте переговоры с председателем совета директоров группы компаний "Ренова" Виктором Вексельбергом. На встрече были обсуждены потенциальные возможности сотрудничества.

Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов провел в Ташкенте переговоры с председателем совета директоров ГК Ренова Виктором Вексельбергом
Пресс-служба Министерства энергетики Республики Узбекистан
Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов провел в Ташкенте переговоры с председателем совета директоров ГК "Ренова" Виктором Вексельбергом

"Российская сторона выразила заинтересованность в проводимых тендерах на строительство солнечных электростанций", — говорится в публикации.

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Руководство "Реновы" также предложило проект организации совместного производства солнечных панелей в Узбекистане с возможностью их дальнейшего использования на гелиостанциях, которые планируется построить в республике.

Кроме того, стороны рассмотрели возможности сотрудничества в создании национального нефтегазового центра в Узбекистане, повышения эффективности разработки углеводородов на основе платформы "Цифровое месторождение", а также поставок генерирующего оборудования.

Теги:
Минэнерго, Солнечная энергия, энергетика, Экономика, Ренова, Узбекистан, Россия



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