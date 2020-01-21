Грузинский TBC Bank откроется в Ташкенте

TBC Bank основан в 1992 году. Онлайн-банкинг от TBC несколько лет подряд (2012−2015 годы) получал награду как один из лучших в Центральной и Восточной Европе.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Комитет по банковскому надзору Центрального банка Узбекистана выдал грузинскому TBC Bank предварительное разрешение на открытие банка в Ташкенте, сообщила пресс-служба регулятора.

"Предварительное разрешение на создание банка дается сроком до шести месяцев. В течение данного периода учредители должны принять соответствующие организационно-технические меры и сформировать уставный капитал банка для получения лицензии на осуществление банковской деятельности", — пояснили в ЦБ.

О планах TBC Bank выйти на узбекский рынок со своим цифровым необанком Space стало известно в январе прошлого года.

В апреле банк приобрел 51% акций компании Inspired, а в ноябре официально обратился за получением банковской лицензии на территории Узбекистана.

Ожидается, что приобретение Payme позволит банку увеличить общее число пользователей до 3,7 миллиона человек.

TBC Bank был основан в 1992 году и со временем стал одним из крупнейших на территории Центральной и Восточной Европы.