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Грузинский TBC Bank откроется в Ташкенте

Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200121/13273316/Gruzinskiy-TBC-Bank-otkroetsya-v-Tashkente.html

TBC Bank основан в 1992 году. Онлайн-банкинг от TBC несколько лет подряд (2012−2015 годы) получал награду как один из лучших в Центральной и Восточной Европе.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Комитет по банковскому надзору Центрального банка Узбекистана выдал грузинскому TBC Bank предварительное разрешение на открытие банка в Ташкенте, сообщила пресс-служба регулятора.

"Предварительное разрешение на создание банка дается сроком до шести месяцев. В течение данного периода учредители должны принять соответствующие организационно-технические меры и сформировать уставный капитал банка для получения лицензии на осуществление банковской деятельности", — пояснили в ЦБ.

О планах TBC Bank выйти на узбекский рынок со своим цифровым необанком Space стало известно в январе прошлого года. 

Заключение сделки
© Pixabay / antonin77
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В апреле банк приобрел 51% акций компании Inspired, а в ноябре официально обратился за получением банковской лицензии на территории Узбекистана.

Ожидается, что приобретение Payme позволит банку увеличить общее число пользователей до 3,7 миллиона человек.

TBC Bank был основан в 1992 году и со временем стал одним из крупнейших на территории Центральной и Восточной Европы.

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Теги:
банки, Ташкент, Центральный банк Республики Узбекистан



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