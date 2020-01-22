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Тепловоз с грузовыми вагонами

Немецкая Deutsche Bahn поможет Узбекистану с развитием железных дорог

© Sputnik / Александр Кондратюк
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200122/13278125/Nemetskaya-Deutsche-Bahn-pomozhet-Uzbekistanu-s-razvitiem-zheleznykh-dorog.html

Стороны подписали меморандум, предусматривающий обмен опытом по развитию грузопассажирских перевозок и транзитно-логистического потенциала.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана и немецкая Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве в развитии АО "Узбекистон темир йуллари", сообщили в пресс-службе Минтранса.

Первый заместитель министра транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов провел в Ташкенте переговоры с директором по СНГ Deutsche Bahn Винсентом Ван Хаутеном.

Тепловоз с грузовыми вагонами
© Sputnik / Александр Кондратюк
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"По итогам встречи Минтранс и Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве", — говорится в публикации.

Документ предусматривает обмен опытом по развитию грузопассажирских перевозок и транзитно-логистического потенциала.

Компания "Узбекистон темир йуллари" была образована в 1994 году после выхода из Среднеазиатской железной дороги и на 100% принадлежит государству.

Общая протяженность железнодорожных путей в республике составляет 4,1 тысячи километров. На железную дорогу Узбекистана приходится около 60% грузооборота внутри страны и почти 80% от общего объема экспортных и импортных грузовых перевозок.

Теги:
Узбекистон темир йуллари, Экономика, меморандум, Узбекистан, Германия



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