В Узбекистане примут закон об управлении внешним долгом - президент

Глава государства поручил в ближайшее время разработать законопроект о финансовом контроле и внешнем долге.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Выступая с посланием парламенту Узбекистана, глава государства Шавкат Мирзиёев поручил разработать законопроект о финансовом контроле и управлении внешними заимствованиями.

По его словам, для страны это очень важный момент, так как для реализации реформ республика расширила свои займы. Для эффективного управления внешним долгом необходима правовая база.

Кроме того, узбекский лидер поставил задачу бороться на системном уровне с теневой экономикой. Без этого, уверен он, невозможно дальнейшее развитие страны и привлечение инвестиций для реализации реформ.