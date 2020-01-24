Мирзиёев об изучении вступления в ЕАЭС: мы занялись этим не с бухты-барахты

Президент обратился к правительству, депутатам и сенаторам с поручением изучить и представить заключение о влиянии вступления Узбекистана в ЕАЭС на экономику .

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Президент Узбекистана объяснил позицию страны по поводу интеграционных проектов, включая ЕАЭС, ВТО и другие союзы. Глава государства поручил Кабмину провести исследование и дать на рассмотрение Олий Мажлису свое заключение.

"Мы занимаемся изучением возможности присоединения к Евразийскому экономическому союзу уже давно, это не с бухты-барахты произошло. Мы внимательно относимся к данной теме, учитывая имеющиеся возможности для государства и те преимущества, которые получат наши граждане, работающие в странах ЕАЭС. Но в любом случае решение будет основано на национальных интересах", — подчеркнул президент.

Он обратился к депутатам и сенаторам с поручением всесторонне изучить данный вопрос и дать обоснованный ответ по этому поводу.

"Именно вы представляет народ, вы должны дать свою оценку тем инициативам, которые исходят от правительства. Только после тщательного и всеобщего рассмотрения мы примем взвешенное решение", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

При этом он добавил, что Узбекистан продолжит работу по вступлению в ВТО, а также намерен заключить соглашение о сотрудничестве с ЕС. Республика будет активно сотрудничать и с другими региональными и международными организациями.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что интеграционные процессы тесно связаны с реализацией транзитного потенциала страны, который сейчас, по его мнению, недостаточно используется.

"Мы за последние 20-25 лет отстали в вопросе транзитной политики, хотя у нас очень хорошие возможности. Сейчас наши соседи, прежде всего, Казахстан, Кыргызстан и Россия, далеко ушли в этой сфере. Нам необходимо отвоевать свои позиции, найти свое место на транзитном рынке", — заявил лидер страны.

Ранее узбекские эксперты провели анализ ключевых отраслей экономики республики, выявив, как возможное вступление Узбекистана в ЕАЭС повлияет на эти сферы. По большинству позиций страна укрепит своё положение на региональном рынке.