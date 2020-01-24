Инвесторы из Израиля построят в Бухаре асфальтовый завод

В Бухарской области совместно с партнерами из Израиля планируется реализовать несколько крупных инвестиционных проектов стоимостью $10 млн.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Как сообщает пресс-служба областного хокимията, договоренности по двум инвестиционным проектам достигнуты в Бухаре в ходе переговоров представителей администрации региона с членами израильской делегации. В этот день стороны подписали меморандум на сумму $10 млн.

Средства направят на строительство высокотехнологичного современного асфальтового завода и сооружение дороги, протяженностью 100 км. К реализации проекта, который будет осуществляться в течение года, привлекут более ста молодых специалистов.

Пресс-служба хокимията Бухарской области Президент израильской компании International Medikal Services GES.A госпожа Ярдена Овадия заявила, что после завершения первого проекта планируется приступить к работе над следующими.

В частности, инвесторы намерены построить в селе Афшона, где родился известный узбекский врачеватель Абу Али ибн Сина (Авиценна), международный медицинский центр, медицинскую клинику на 450 мест, современный отель на 100 мест, многоэтажные дома, современные торговые комплексы, экосад и этническую деревню.