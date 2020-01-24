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Chevrolet Spark

Плавный набор оборотов: сколько авто Ravon передал дилерам РФ в 2019 году

JEWEL SAMAD / AFP
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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В 2020 году узбекский автобренд сохраняет планы по продаже около 35 тысяч машин в России. Пока они будут целиком поставляться из Казахстана и РУз.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Узбекский Ravon передал дилерам для продажи в России 683 машины в октябре-декабре 2019 года, рассказал РИА Новости начальник управления развития продаж, послепродажного обслуживания и экспорта компонентов UzAuto Шухрат Мирсамуков.

Независимый автоэксперт Андрей Осипов
Фото из личного архива Андрея Осипова
Автоэксперт рассказал, как Ravon может завоевать российский рынок
Компания возобновила реализацию в России в сентябре прошлого года, однако в итогах продаж Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) за год в РФ не было отражено ни одной машины узбекского бренда. Топ-менеджеры компании тогда говорили о планах вывода на российский рынок в общей сложности семи-восьми моделей в 2022 году.

"Мы не подавали сведения в АЕБ. Российские дилеры выкупили у нас 683 автомобиля, из них 139 машин R2 (Chevrolet Spark), 294 — R3 Nexia (Chevrolet Aveo) и 250 — R4 (Chevrolet Cobalt). У нас сейчас 56 дилеров. Планируем наращивать объемы в этом году в России, у нас сейчас дистрибьютор на переговорах в Ташкенте", — сказал Шухрат Мирсамуков.

По его словам, сейчас идет разработка маркетинговой стратегии, финансовых инструментов.

Председатель Узавтосаноат Шавкат Умурзаков
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Умурзаков: мы изменим подход к продажам Ravon в России
"Думаем дальше развивать сотрудничество с российскими дилерами", — отметил собеседник.

Компания, как и планировалось, собирается представить на российском рынке новые модели, которые сейчас разрабатывает совместно с General Motors, однако о сроках возможного появления новинок менеджер не сообщил.

"Планируем участвовать в Московском автосалоне, и, надеюсь, сможем там представить новые модели", — добавил Мирсамуков.

Ravon сохраняет планы по продаже около 35 тысяч машин в России в 2020 году, и пока они будут целиком поставляться из Казахстана и Узбекистана, отметил он.

Компания также надеется организовать сборку в России, но переговоры пока находятся в режиме паузы, рассказал Мирсамуков.

Теги:
продажи, автомобили, Экономика, Россия, Узбекистан, Ravon



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