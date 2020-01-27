11:50 27 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB155.06
  • EUR10585.77
  • USD9547.05
Поиск
Подпись документов, архивное фото

Первый Международный инвестиционный форум пройдет в Ташкенте

© sputnik Стас Этвеш
Экономика
Получить короткую ссылку
36 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/767/64/7676418.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200127/13306934/Pervyy-mezhdunarodnyy-investitsionnyy-forum-proydet-v-Tashkente.html

Мероприятие организует Министерство инвестиций и внешней торговли республики по инициативе президента страны Шавката Мирзиёева.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. В столице Узбекистана 5-6 марта пройдет I Ташкентский международный инвестиционный форум, сообщили в пресс-службе Агентства по привлечению иностранных инвестиций.

Монеты России
© Sputnik / Владимир Трефилов
Иностранные инвесторы проявляют все больший интерес к Узбекистану
Планируется, что мероприятие, которое организует Министерство инвестиций и внешней торговли республики по инициативе  президента страны Шавката Мирзиёева, соберет на одной площадке более 1,5 тысячи руководителей зарубежных и отечественных компаний, инвесторов, экспортеров, представителей международных СМИ.

В программе форума — панельные сессии по нескольким направлениям: "Открытость для бизнеса", "Углубление региональных связей", "Использование технологических инноваций".

Портфель с документами
Sputnik / Владимир Федоренко
Иностранные инвесторы в Узбекистане получат больше преференций
Напомним, в Узбекистане 27 января вступит в силу закон "Об инвестициях и инвестиционной деятельности". В нем объединены нормы, содержащиеся в нескольких законах: "Об иностранных инвестициях", "Об инвестиционной деятельности", "Об инвестиционных и паевых фондах", "О свободных экономических зонах", "О концессиях", "О соглашениях о разделе продукции" и в ряде других нормативно-правовых актов.

В документе оговариваются основные принципы инвестирования, виды инвестиций, а также гарантии прав иностранных инвесторов. В частности, будут сохранены действующие сейчас государственные гарантии на право свободно использовать и переводить средства, их возврат при прекращении инвестиционной деятельности, гарантии на защиту от национализации или реквизиции (экспроприации) и неблагоприятного изменения законодательства, а также гарантии гласности и открытости.

Теги:
Узбекистан, иностранные инвесторы, Экономика, Ташкент, инвестиционный форум, форум



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мощнейшее землетрясение в Турции - кадры последствия ЧП
Мегаполис - Жёсткое приземление - Излучинск
Невероятное везение: девушка встала и пошла после падения с девятого этажа
Послание Шавката Мирзиёева палатам Олий Мажлиса
Какие слова чаще всего звучали в послании Мирзиёева Олий Мажлису

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться