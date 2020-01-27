Первый Международный инвестиционный форум пройдет в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. В столице Узбекистана 5-6 марта пройдет I Ташкентский международный инвестиционный форум, сообщили в пресс-службе Агентства по привлечению иностранных инвестиций.

Планируется, что мероприятие, которое организует Министерство инвестиций и внешней торговли республики по инициативе президента страны Шавката Мирзиёева, соберет на одной площадке более 1,5 тысячи руководителей зарубежных и отечественных компаний, инвесторов, экспортеров, представителей международных СМИ.

В программе форума — панельные сессии по нескольким направлениям: "Открытость для бизнеса", "Углубление региональных связей", "Использование технологических инноваций".

Напомним, в Узбекистане 27 января вступит в силу закон "Об инвестициях и инвестиционной деятельности". В нем объединены нормы, содержащиеся в нескольких законах: "Об иностранных инвестициях", "Об инвестиционной деятельности", "Об инвестиционных и паевых фондах", "О свободных экономических зонах", "О концессиях", "О соглашениях о разделе продукции" и в ряде других нормативно-правовых актов.

В документе оговариваются основные принципы инвестирования, виды инвестиций, а также гарантии прав иностранных инвесторов. В частности, будут сохранены действующие сейчас государственные гарантии на право свободно использовать и переводить средства, их возврат при прекращении инвестиционной деятельности, гарантии на защиту от национализации или реквизиции (экспроприации) и неблагоприятного изменения законодательства, а также гарантии гласности и открытости.