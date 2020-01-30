Завершен первый этап модернизации крупнейшей в Узбекистане ТЭС

В марте-ноябре 2020 года российская "Силмаш" планирует модернизировать еще два блока Сырдарьинской ТЭС — пятый и шестой, с доведением мощности каждого до 325 МВт.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Российская компания "Силовые машины" модернизировала два энергоблока Сырдарьинской теплоэлектростанции, тем самым завершив первый из трех этапов реконструкции крупнейшей ТЭС в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики республики.

Проект общей стоимостью 187,3 миллиона долларов предусматривает модернизацию шести энергоблоков станции — на каждом этапе по два блока — с увеличением их общей мощности с 1,8 тысячи МВт до 1,95 тысячи МВт. Стоимость контракта с российской компанией на условиях "под ключ" составляет 177,1 миллиона долларов. К реализации проекта "Силмаш" приступила в феврале 2019 года, полностью реконструкцию планируется завершить в 2021 году.

"Российской компанией "Силовые машины" на третьем и четвертом энергоблоках была успешно осуществлена модернизация", — говорится в публикации.

В результате общая мощность двух энергоблоков доведена с 600 до 650 МВт, годовое производство электроэнергии на них — с 3 миллиардов до 3,7 миллиардов кВт/ч.

В марте-ноябре 2020 года "Силмаш" планирует модернизировать еще два блока — пятый и шестой, также с доведением мощности каждого до 325 МВт. Сейчас ведется подготовка к осуществлению работ. Проект будет профинансирован за счет кредита российского ВЭБ на 132 миллиона долларов и средств узбекской стороны.

Сырдарьинская ТЭС была введена в эксплуатацию в 1981 году, сегодня ее установленная мощность — 3,2 тысячи МВт. Годовой объем выдачи электроэнергии в объединенную энергетическую систему республики — 13 миллиардов кВт/ч, или более 30% от общего объема производимой в Узбекистане электроэнергии. В декабре 2014 года "Силовые машины" провели реконструкцию двух энергоблоков станции, увеличив ее мощность на 50 МВт.

Сейчас в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт, в том числе общая мощность 10 тепловых электростанций — 10,6 ГВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС, входящими в структуру "Узбекгидроэнерго", и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии — более 60 миллиардов кВт/ч.