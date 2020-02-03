Доллар упал в цене, а евро - наоборот: новый курс валют в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал курс валют, который будет действовать с 4 февраля 2020 года.
По сравнению с прошлой неделей, официальный курс доллара снизился на 21,59 сума и составил 9 541,74 сума.
А вот евро, наоборот, вырос: за него теперь будут давать на 42,99 сума больше — 10 584,65 сума.
Российский рубль подешевел на 4,69 сума и составил 149,2 сума.
Напомним, Центробанк больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.