Минэнерго объявило тендер на строительство солнечной станции в Сурхандарье

Станцию планируют построить на условиях государственно-частного партнерства. Ее мощность составит до 200 мегаватт.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана объявило о запуске первого пилотного проекта по строительству солнечной станции в Шерабадском районе Сурхандарьинской области.

Согласно проекту, мощность станции составит не менее 200 мегаватт. Кроме того, будет построена новая подстанция напряжением 220 киловатт и линия электропередачи протяженностью 52 километра для подключения к подстанции напряжением 220 киловатт "Сурхан".

Международный тендер стартовал 1 февраля и продлится до июля. Цель - привлечь и выбрать инвестора, который бы реализовал проект в соответствии с новым законом "О государственно-частном партнерстве".

Данный проект является частью программы по выработке одного гигаватта солнечной энергии, разработанной правительством Узбекистана при поддержке Азиатского банка развития (АБР).