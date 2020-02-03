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Проект по строительству солнечной станции в Шерабадском районе Сурхандарьинской области

Минэнерго объявило тендер на строительство солнечной станции в Сурхандарье

Минэнерго Узбекистана
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200203/13380284/Minenergo-obyavilo-tender-na-stroitelstvo-solnechnoy-stantsii-v-Surkhandare.html

Станцию планируют построить на условиях государственно-частного партнерства. Ее мощность составит до 200 мегаватт.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана объявило о запуске первого пилотного проекта по строительству солнечной станции в Шерабадском районе Сурхандарьинской области.

Мастер осматривает солнечные батареи
© Sputnik / Александр Кряжев
В Узбекистане в 150 тысячах домов установят солнечные батареи

Согласно проекту, мощность станции составит не менее 200 мегаватт. Кроме того, будет построена новая подстанция напряжением 220 киловатт и линия электропередачи протяженностью 52 километра для подключения к подстанции напряжением 220 киловатт "Сурхан".

Международный тендер стартовал 1 февраля и продлится до июля. Цель - привлечь и выбрать инвестора, который бы реализовал проект в соответствии с новым законом "О государственно-частном партнерстве".

Данный проект является частью программы по выработке одного гигаватта солнечной энергии, разработанной правительством Узбекистана при поддержке Азиатского банка развития (АБР).

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Теги:
Солнечная энергия, электростанция, энергетика, Узбекистан, Министерство энергетики



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