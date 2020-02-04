18:03 04 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.20
  • EUR10584.65
  • USD9541.74
Поиск

В странах ЕАЭС изменились правила провоза денег через границу

© Sputnik / Антон Подгайко
Экономика
Получить короткую ссылку
147 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1338/63/13386385.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200204/13386280/V-stranakh-EAES-izmenilis-pravila-provoza-deneg-cherez-granitsu.html

Нововведения призваны остановить перемещение наличных средств, которые могут использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля начали действовать новые правила провоза наличных денег через границу, сообщили в Федеральной таможенной службе РФ.

Нововведения касаются физических лиц. Теперь необходимо не только декларировать перевозимые средства, если их сумма превышает 100 тысяч долларов, но и подтверждать их происхождение. Требование также распространяется на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, которые можно обналичить.

Для объяснения происхождения средств можно представить банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (например, наследования или дарения).

Мишустин в Алматы рассказал о билетах в музеи и пенсиях для граждан ЕАЭС
Sputnik
"Интересы миллионов людей": Мишустин о пенсиях для граждан ЕАЭС — видео
"В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается", — говорится в публикации.

Решение о новых правилах было принято Евразийской экономической комиссией в августе 2019 года. Ожидается, что они помогут остановить перемещение наличных средств, которые могут использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — действующее с 2015 года международное интеграционное экономическое объединение. В него входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Теги:
Армения, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Россия, деньги, ЕАЭС



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Паводки, оползни и десятки погибших: последствия рекордных ливней в Бразилии
Huoshenshan Hospital ready to join in battle against coronavirus
Построили за 10 дней: как выглядит больница для больных коронавирусом в Ухане
Китайский коронавирус - обновленная информация
Китайский коронавирус: как выявить недуг и уберечься от болезни

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться