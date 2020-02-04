В странах ЕАЭС изменились правила провоза денег через границу

Нововведения призваны остановить перемещение наличных средств, которые могут использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля начали действовать новые правила провоза наличных денег через границу, сообщили в Федеральной таможенной службе РФ.

Нововведения касаются физических лиц. Теперь необходимо не только декларировать перевозимые средства, если их сумма превышает 100 тысяч долларов, но и подтверждать их происхождение. Требование также распространяется на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, которые можно обналичить.

Для объяснения происхождения средств можно представить банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (например, наследования или дарения).

"В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается", — говорится в публикации.

Решение о новых правилах было принято Евразийской экономической комиссией в августе 2019 года. Ожидается, что они помогут остановить перемещение наличных средств, которые могут использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — действующее с 2015 года международное интеграционное экономическое объединение. В него входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.