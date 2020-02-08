Саудовская компания построит ветряные электростанции

Председатель правления зарубежной компании также выразил намерение принять участие в тендере проекта по обновлению Сырдарьинской ТЭС на условиях ГЧП, в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В министерстве финансов состоялась встреча с председателем правления компании ACWA Power (Саудовская Аравия) Мухаммедом Абунаяном, сообщили в пресс-службе ведомства.

Для справки: ACWA Power –является разработчиком, инвестором, совладельцем и оператором портфеля, состоящего из 56 предприятий по производству электроэнергии и опреснения воды. Компания присутствуют в 12 странах. Инвестиционный портфель компании превышает $47 млрд, а общая производственная мощность 31 ГВт электроэнергии и 5,3 млн кубических метров опресненной воды.

В рамках встречи, зарубежный партнер отметил динамику развития торгово-экономических и инвестиционных отношений между Узбекистаном и Саудовской Аравией, а также укрепление политических связей, что благоприятно сказывается на интересе Саудовских компаний к Узбекистану.

В частности, 26 сентября 2019 года Министерство энергетики Республики Узбекистан и ACWA Power подписали соглашения по основным условиям строительства в Узбекистане парогазовой турбины мощностью 1300-1500 МВт и ветряных электростанций мощностью 500 МВт.

Подписание окончательного соглашения по этим проектам планируется 5 марта текущего года.

Мухаммед Абунаян также выразил намерение компании принять участие в тендере проекта по обновлению Сырдарьинской ТЭС на условиях ГЧП, в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией.

Было особо отмечено и сотрудничество в сфере наращивания кадрового потенциала с учетом зарубежного опыта, в рамках которого предусматривается внимание обучению местных кадров на создаваемые рабочие места на новых электростанциях.

Для справки: На предприятиях ACWA Power в общей сложности работают более 3500 сотрудников, при этом 90% из них составляют представители местного населения - от сотрудников нижнего звена до управленческого персонала.