Мирзиёев определил меры по борьбе с коррупцией

Глава республики во вторник провел совещание по вопросам совершенствования систем противодействия коррупции и общественного контроля.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании во вторник рассказал, какие меры будут предприняты в республике для искоренения коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В публикации отмечается, что мировая экономика ежегодно теряет из-за этого явления в среднем 2,6 триллиона долларов. В Узбекистане коррупция наиболее широко распространена в медицинской, образовательной, банковской, таможенной, судебной системах, органах прокуратуры, внутренних дел, в коммунальном обслуживании, а также при приеме граждан на работу.

Только в системе здравоохранения неэффективно используются 25-30 процентов средств. Во многих сферах госзакупки осуществляются непрозрачно.

В своем недавнем послании Олий Мажлису президент предложил создать отдельный орган, ответственный за противодействие коррупции. На совещании были обсуждены вопросы организации этой новой структуры.

Глава государства также поручил Минюсту и Генпрокуратуре в сотрудничестве с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) внедрить в министерствах, компаниях и хокимиятах систему комплаенс-контроля, предусматривающую разработку и реализацию внутренних антикоррупционных мер.

Кроме того, глава республики указал на необходимость разработки и внедрения с привлечением зарубежных экспертов всех организационно-правовых основ декларирования имущества и доходов госслужащими.

"Ответственным лицам даны поручения по разработке необходимых документов по организации структуры по борьбе с коррупцией на основе зарубежного опыта. Подчеркнуто, что она должна не только осуществлять и координировать государственную политику в данной области, но и располагать всеми силами и средствами для борьбы с коррупцией", — говорится в публикации.

Важным средством искоренения этого явления должен стать общественный контроль. Сейчас в стране действуют более десяти тысяч негосударственных некоммерческих организаций (ННКО), однако их значимость следует повысить, заявил Шавкат Мирзиёев. Многие ННКО осуществляют деятельность формально.

"Какая польза гражданам от таких крупных объединений, как "Махалла", "Нуроний", Комитет женщин, какие острые вопросы им удалось поднять и решить? К сожалению, нет удовлетворительного ответа на эти вопросы", — отмечается в публикации.

В связи с этим в республике планируется создать Общественную палату для установления более тесных связей между государством и народом. Она должна постоянно изучать разнообразные мнения людей, ставить перед властями конкретные задачи по решению проблем.

"Указано на важность внедрения таких действенных форм общественного контроля, как общественные слушания, общественный мониторинг, общественная экспертиза и общественная инициатива", — отметили в пресс-службе президента.

Общественной палате также предстоит активизировать деятельность ННКО и общественных советов при госорганах, оказывать им всестороннее методическое содействие.

По данным пресс-службы, действующим в Узбекистане ННКО планируется выделять гранты на изучение проблем и выработку эффективных решений для них.